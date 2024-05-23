Об этом заявил глава бюро пограничной охраны Идаской префектуры Эрик Пургель. Сейчас эстонские чиновники отреагировали на этот инцидент со стороны россиян.

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Сняли несмотря на договоренность

Эрик Пургель рассказал, что Эстония и Россия каждую весну устанавливают в реке Нарвы буи, обозначающие фарватер. Это связано с тем, что русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну обозначения фарватера пересматривается.

По его словам, еще до 2022 года этот процесс происходил по согласию обеих сторон. Однако начиная с прошлого года Россия не соглашается с эстонскими позициями по размещению буев.

Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они нужны, чтобы избежать навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды,

– говорит глава бюро пограничной охраны.

Почему-то решили так сами

Так, в 2024 году страна-агрессор сообщила, что она не соглашается с местами установки примерно половины из 250 буев. Известно, что Эстония установила буи согласно договору о государственной границе и соглашению о размещении буев.

Оно было согласовано между пограничными службами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены 13 мая. Однако ночью 23 мая эстонские пограничники обнаружили, что россияне начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 штуки, часть из которых принадлежали к спорным буям.

Пургель также рассказал, что Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой, требуя разъяснений относительно снятия буев и их возвращения.

Кая Каллас прокомментировала эту ситуацию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала эту ситуацию, так сказать, "пограничным инцидентом". В то же время чиновница отметила, что Эстония будет решать этот вопрос трезво и уравновешенно.

К тому же ситуацию прокомментировал и министр иностранных дел Эстонии. Так, Маргус Цахкна отметил, что к этому случаю следует относиться очень спокойно, потому что Россия ведет себя провокационно.