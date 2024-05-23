Россияне снова используют циничную и агрессивную риторику по пересмотру координат государственной границы в Балтийском море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ. Враг, скорее всего, решил продолжить гибридные нападки на страны-члены НАТО, с которыми имеет общую границу в море.

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Российский МИД снова "включил дурака"

Пресс-секретарь вражеского ведомства Мария Захарова, делая вид наивности и искреннее непонимание, заявляет, что "предложение Минобороны обновить координаты границы на Балтике имеет технический характер".

Кроме того, она оправдывает гибридную агрессию против соседних стран тем, что "такая работа позволяет с наибольшей точностью определять координаты местности на фоне изменения природных обстоятельств со временем".

Россия положила хищный глаз на Балтийское море