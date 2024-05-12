Об этом рассказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что конфликт с Россией может расширяться. В условиях, если Кремль достигнет своих гипотетических "целей" в Украине, то следующими жертвами могут быть страны Балтии.

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Запад готовится

Желиховский отметил, что опасения о расширении боевых действий за пределы Украины звучат и от других стран членов ЕС и НАТО. Есть большая вероятность, что Владимир Путин будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию на европейском континенте. Первыми объектами агрессии, по его мнению, могут стать страны Балтийского региона.

Эти государства сейчас делают все возможное, чтобы укрепить свою обороноспособность и безопасность, даже несмотря на экономические сложности. Они делают все, чтобы помочь нам (Украине – 24 Канал), а затем и себе, ведь они могут быть на очереди,

– подчеркнул эксперт-международник.

Страны, которые могут подвергнуться потенциальной российской агрессии, усиливают члены Альянса, в частности Германия и Швеция.

Швеция очень активно приобщается к обороне всего блока и это серьезный сигнал. Для нас он положительный, а для Путина нет. Регион Балтийского моря милитаризируют, ведь там осознают все риски, которые идут от России,

– сказал Станислав Желиховский.

Он подчеркнул, что важно, чтобы и в дальнейшем были шаги усиления мощностей стран НАТО и увеличение помощи для Украины. Россия не прекращает свою агрессию против нашей страны. Есть риски новых наступательных операций со стороны Кремля.

Соглашения по безопасности

Страны Балтийского региона уже начали подписывать с Украиной соглашения по безопасности. Такой договор, по словам Желиховского, уже есть с Латвией, а дальше должна быть Эстония и Литва. Украина уже готовится к соглашениям со странами Скандинавского полуострова, ведь они имеют мощный оборонный комплекс, чтобы проводить совместные учения и обмениваться технологиями и опытом.

Важно! Представители Европейского Союза уже утвердили проект двустороннего соглашения по безопасности соглашения по безопасности между Украиной и ЕС, которое является продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности". Планируется, что этот проект будет завершен до конца июня.

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