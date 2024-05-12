Президент Чехии Петр Павел считает, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. В то же время он отметил, что это противостояние не обязательно должно быть военным.

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Россия – деструктивная сила

Он сказал, что Россия хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, и говорит об этом очень открыто.

Поэтому мы должны относиться к этому серьезно. Мы должны готовиться к тому, что Россия не будет мирным партнером,

– подчеркнул президент Чехии.

По его словам, это государство уже показало себя как "деструктивная сила" во многих странах ЕС, пытаясь распространять пропаганду и часто откровенную ложь.

Он также убежден, что Россия не хочет сотрудничать с Европой, а хочет диктовать свои правила. Он также отметил, что, поддерживая Украину, ЕС заботится и о собственной безопасности. Петр Павел отметил, что нужно установить четкие границы для России, ведь если этого не сделать, это может привести к значительным осложнениям в будущем.

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