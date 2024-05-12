Президент Чехии Петр Павел считает, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. В то же время он отметил, что это противостояние не обязательно должно быть военным.
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Россия – деструктивная сила
Он сказал, что Россия хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, и говорит об этом очень открыто.
Поэтому мы должны относиться к этому серьезно. Мы должны готовиться к тому, что Россия не будет мирным партнером,
– подчеркнул президент Чехии.
По его словам, это государство уже показало себя как "деструктивная сила" во многих странах ЕС, пытаясь распространять пропаганду и часто откровенную ложь.
Он также убежден, что Россия не хочет сотрудничать с Европой, а хочет диктовать свои правила. Он также отметил, что, поддерживая Украину, ЕС заботится и о собственной безопасности. Петр Павел отметил, что нужно установить четкие границы для России, ведь если этого не сделать, это может привести к значительным осложнениям в будущем.
НАТО определило два условия вступления в войну Украины с Россией
- Страны Альянса очертили "красные линии", в случае нарушения которых Россией они будут готовы вмешаться в вооруженный конфликт между Киевом и Москвой. В СМИ объяснили, о чем идет речь.
- Прежде всего в издании отметили, что НАТО не имеет реальных планов по отправке своих войск в Украину. Определенные "красные линии" – это лишь изучение возможных действий Альянса на случай чрезвычайных ситуаций.
- Первое условие – вступление в войну третьей страны на стороне России. К тому же может быть как прямое, так и опосредованное вмешательство в вооруженное противостояние, в частности Беларуси. Второе условие – нападение России на страны Балтии, Польши и Молдову. Это может быть не полноценное вторжение, а просто военная провокация, например нанесение удара. Журналисты предполагают, что Кремль может прибегнуть к таким действиям, желая проверить, какая будет реакция НАТО.