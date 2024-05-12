Президент Чехії Петр Павел вважає, що Європа перебуває на початку тривалої конфронтації з Росією. Водночас він зазначив, що це протистояння не обов’язково має бути військовим.
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Росія – деструктивна сила
Він сказав, що Росія хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, і говорить про це дуже відкрито.
Тому ми повинні ставитися до цього серйозно. Ми повинні готуватися до того, що Росія не буде мирним партнером,
– наголосив президент Чехії.
За його словами, ця держава вже показала себе як "деструктивна сила" в багатьох країнах ЄС, намагаючись поширювати пропаганду і часто відверту брехню.
Він також переконаний, що Росія не хоче співпрацювати з Європою, а хоче диктувати свої правила. Він також наголосив, що, підтримуючи Україну, ЄС дбає й про власну безпеку. Петр Павел наголосив, що потрібно встановити чіткі кордони для Росії, адже якщо цього не зробити, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому.
НАТО визначило дві умови вступу у війну України з Росією
- Країни Альянсу окреслили "червоні лінії", у разі порушення яких Росією вони будуть готові втрутитися в збройний конфлікт між Києвом і Москвою. У ЗМІ пояснили, про що йдеться.
- Передусім у виданні зазначили, що НАТО не має реальних планів щодо відправлення своїх військ до України. Визначені "червоні лінії" – це лише вивчення можливих дій Альянсу на випадок надзвичайних ситуацій.
- Перша умова – вступ у війну третьої країни на боці Росії. До того ж може бути як пряме, так і опосередковане втручання у збройне протистояння, зокрема Білорусі. Друга умова – напад Росії на країни Балтії, Польщі та Молдову. Це може бути не повноцінне вторгнення, а просто військова провокація, наприклад завдання удару. Журналісти припускають, що Кремль може вдатися до таких дій, бажаючи перевірити, яка буде реакція НАТО.