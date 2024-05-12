Президент Чехії Петр Павел вважає, що Європа перебуває на початку тривалої конфронтації з Росією. Водночас він зазначив, що це протистояння не обов’язково має бути військовим.

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Росія – деструктивна сила

Він сказав, що Росія хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, і говорить про це дуже відкрито.

Тому ми повинні ставитися до цього серйозно. Ми повинні готуватися до того, що Росія не буде мирним партнером,

– наголосив президент Чехії.

За його словами, ця держава вже показала себе як "деструктивна сила" в багатьох країнах ЄС, намагаючись поширювати пропаганду і часто відверту брехню.

Він також переконаний, що Росія не хоче співпрацювати з Європою, а хоче диктувати свої правила. Він також наголосив, що, підтримуючи Україну, ЄС дбає й про власну безпеку. Петр Павел наголосив, що потрібно встановити чіткі кордони для Росії, адже якщо цього не зробити, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому.

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