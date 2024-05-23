Росіяни знову використовують цинічну та агресивну риторику щодо перегляду координат державного кордону у Балтійському морі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ. Ворог, скоріш за все, вирішив продовжити гібридні нападки на країни-члени НАТО, з якими має спільний кордон у морі.

Дивіться також Серйозний сигнал: як Захід демонструє Росії свою готовність до потенційного протистояння

Російське МЗС знову "увімкнуло дурня"

Речниця ворожого відомства Марія Захарова, удаючи наївність та щире нерозуміння, заявляє, що "пропозиція Міноборони оновити координати кордону на Балтиці має технічний характер".

Крім того, вона виправдовує гібридну агресію проти сусідніх країн тим, що "така робота дозволяє з найбільшою точністю визначати координати місцевості на тлі зміни природних обставин із часом".

Росія поклала хиже око на Балтійське море