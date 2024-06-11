Насправді можна передати все, що завгодно, але все залежить від політичного рішення. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Андрій Харук, зауваживши, що Макрон неодноразово демонстрував готовність до сильних кроків.

До теми Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

Чому Mirage 2000 можна передати, а Gripen ні

Президент Франції не раз підтверджував, що здатний ухвалювати складні рішення. Можна лише згадати його заяву про можливість введення французьких військ на територію України. Зараз Макрон вкотре демонструє, що готовий передати свою високотехнологічну зброю.

Якщо говорити про технічні аспекти, то варто підкреслити, що Франція вже знімає з озброєння літаки Mirage 2000. Натомість Швеція поки не може дозволити собі замінити старіші Gripen на літаки нової модифікації. Виробництво тільки налагоджується,

– розповів військовий оглядач.

Також відіграти певну роль могло те, що українські пілоти вже тренувалися у Франції. Щоправда, не на Mirage 2000, а на навчально-бойових літаках. Ймовірно, це теж мало вплив.

Однак Україна потребує багато західних літаків. Їхнє технічне обслуговування, експлуатація справді є складними, але українським військовим воно під силу, особливо, якщо зважати на умови, в яких ми зараз перебуваємо.

Наприклад, проблеми із запчастинами вирішуються розбором частини переданих літаків. Така практика є в багатьох країнах. Тому, на мою думку, не існує проблем, які не можна розв'язати,

– підкреслив Андрій Харук.

Чи зможемо ми використовувати F-16 по Росії

Невдовзі Україна отримає західні винищувачі. Нідерланди, Данія та Норвегія не заперечують проти їхнього використання по території Росії. Втім варто усвідомлювати, що F-16 – це найперше носій озброєння, платформа для використання певних засобів ураження.

Тому найважливіше, які саме засоби будуть підвищені на літаках. Наприклад, на нідерландські літаки можна поставити бомби американського виробництва. Тоді це буде удар нідерландською зброєю чи все ж американською?

– зауважив військовий оглядач.

Тож дискусії щодо цього тривають, але треба врешті-решт розрубати "Гордіїв вузол" і визначитися з тим, що будь-який зразок озброєння з моменту його передачі Україні стає українським.

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