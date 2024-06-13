Володимир Зеленський закликав західні країни прискорити перехід української армії на багатоцільові винищувачі F-16 та надати обіцяну допомогу вчасно. За його словами, партнери разом з Україною мають зробити довершеною взаємодію у конкретній допомозі нашим воїнам уже зараз.

Дивіться також Є одна умова: військовий сказав, чи покращиться ситуація на фронті найближчим часом

Навчання пілотів F-16 – одне з головних завдань

Як повідомив Зеленський, з кожним лідером "Великої сімки" обговорюється кілька речей, які максимально потрібні Україні. За його словами, йдеться про ППО, і передусім системи Patriot, здатні збивати усі російські ракети. Також, говорить президент, обговорюється українська далекобійність і можливість знищувати російські літаки там, де вони є, включно з територією самої Росії.

Президент зазначив, що нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив наш захист проти російських ударів. Хоча нині Україна все ще в пошуку додаткових Patriot.

Особливу увагу ж президент приділив винищувачам F-16 та своєчасному постачанню обіцяної допомоги.

Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів. І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше,

– звернувся Зеленський до лідерів G7.

До G7 входять такі країни: Італія Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Японія.

Україна готується приймати F-16