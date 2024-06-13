Владимир Зеленский призвал западные страны ускорить переход украинской армии на многоцелевые истребители F-16 и предоставить обещанную помощь вовремя. По его словам, партнеры вместе с Украиной должны сделать совершенным взаимодействие в конкретной помощи нашим воинам уже сейчас.

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Обучение пилотов F-16 – одна из главных задач

Как сообщил Зеленский, с каждым лидером "Большой семерки" обсуждается несколько вещей, которые максимально нужны Украине. По его словам, речь идет о ПВО, и прежде всего системы Patriot, способны сбивать все российские ракеты. Также, говорит президент, обсуждается украинская дальнобойность и возможность уничтожать российские самолеты там, где они есть, включая территорию самой России.

Президент отметил, что недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепил нашу защиту против российских ударов. Хотя сейчас Украина все еще в поиске дополнительных Patriot.

Особое внимание же президент уделил истребителям F-16 и своевременной поставке обещанной помощи.

Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов. И у меня есть одно сообщение от наших военных – они благодарны за все пакеты военной поддержки, которые вы предоставили, и просят вас доставить их в Украину, нашим воинам как можно быстрее,

– обратился Зеленский к лидерам G7.

В G7 входят такие страны: Италия Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Япония.

Украина готовится принимать F-16