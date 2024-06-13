Эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что этому поспособствует поддержка наших партнеров. К слову, глава ГУР МО Кирилл Буданов также сообщил, что несмотря на сложную ситуацию на фронте "армагеддона не будет".

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Военная помощь сверхважна

Силы обороны накануне 2024 года и в первые месяцы текущего года находились в крайне сложной ситуации. Только благодаря упорству и мужеству украинских военных в значительной степени удалось компенсировать отсутствие достаточного количества боеприпасов, которыми можно было поражать врага.

К счастью, ситуация начала улучшаться.

На сегодня постепенно наша линия фронта насыщается возможностями для поражения врага. Поэтому, учитывая эти тенденции и новые обязательства наших партнеров, до конца этого года мы можем получить более 2 миллионов артиллерийских снарядов, и западного, и советского образца,

– отметил Иван Варченко.

Кроме того, летом в украинском небе должны появиться западные истребители F-16. Это станет существенным шагом вперед во многих аспектах, но прежде всего изменит ситуацию с тотальным превосходством россиян в воздухе.

"Ситуация может стать лучше. Мы также выполнили серьезную оперативную или даже стратегическую задачу – убрали Черноморский флот как серьезный фактор в этой войне. Возможно, уберется и российская авиация, которая не будет иметь возможности эффективно перекапывать КАБами нашу линию обороны", – предположил военный.

Этому, опять же, будет способствовать появление F-16 в Украине.

"Я не стал бы как-то негативно оценивать наши перспективы", – добавил Варченко.

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