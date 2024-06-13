Эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что этому поспособствует поддержка наших партнеров. К слову, глава ГУР МО Кирилл Буданов также сообщил, что несмотря на сложную ситуацию на фронте "армагеддона не будет".
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Военная помощь сверхважна
Силы обороны накануне 2024 года и в первые месяцы текущего года находились в крайне сложной ситуации. Только благодаря упорству и мужеству украинских военных в значительной степени удалось компенсировать отсутствие достаточного количества боеприпасов, которыми можно было поражать врага.
К счастью, ситуация начала улучшаться.
На сегодня постепенно наша линия фронта насыщается возможностями для поражения врага. Поэтому, учитывая эти тенденции и новые обязательства наших партнеров, до конца этого года мы можем получить более 2 миллионов артиллерийских снарядов, и западного, и советского образца,
– отметил Иван Варченко.
Кроме того, летом в украинском небе должны появиться западные истребители F-16. Это станет существенным шагом вперед во многих аспектах, но прежде всего изменит ситуацию с тотальным превосходством россиян в воздухе.
"Ситуация может стать лучше. Мы также выполнили серьезную оперативную или даже стратегическую задачу – убрали Черноморский флот как серьезный фактор в этой войне. Возможно, уберется и российская авиация, которая не будет иметь возможности эффективно перекапывать КАБами нашу линию обороны", – предположил военный.
Этому, опять же, будет способствовать появление F-16 в Украине.
"Я не стал бы как-то негативно оценивать наши перспективы", – добавил Варченко.
Мир помогает Украине: последние новости
- Министр обороны Канады Билл Блэр анонсировал новый масштабный пакет помощи для Украины. В частности, в него войдут 2 300 ударных ракет CRV7, 29 дистанционных систем Nanuk, которые можно устанавливать на бронетехнику, 50 единиц бронетехники, а также боеприпасы.
- Неизменным партнером Украины остаются и Нидерланды. Премьер-министр страны Марк Рютте сообщил, что вскоре Украина получит три пусковые установки и радиолокационные системы к ЗРК Patriot. Также Амстердам выделит средства для закупки беспилотников.
- На саммите G7, который начался 13 июня, Великобритания должна объявить о финансовой помощи Украине на сумму 242 миллионов стерлингов (около 309 миллионов долларов). Эти средства пойдут на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности. Кроме того, это станет закладкой фундамента для долгосрочного социально-экономического восстановления Украины.