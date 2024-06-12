Кроме установок и РЛС для Patriot, Нидерланды также выделили деньги за закупку беспилотников для Украины. Об этом объявили в этот же день министерство обороны страны.

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Нидерланды предоставят установки и РЛС к Patriot

В социальной сети Х, ранее известной как твитер, Рютте отметил, что 11 июня он посетил Международную конференцию по вопросам восстановления и реконструкции Украины. Нидерландский премьер подчеркнул, что страна наращивает поддержку, чтобы укрепить экономику и общество Украины, а также обеспечить ее способность продолжать противостоять агрессии России.

"Нидерланды выделяют новый пакет в размере 138 миллионов евро на важный ремонт энергетической инфраструктуры, гуманитарную помощь и инициативы бизнеса по реконструкции", – написал Рютте.

Однако он отметил, что нет смысла в реконструкции без мощных вооруженных сил. Поэтому Нидерланды также будут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Мы ведем переговоры с международными партнерами о поставках системы Patriot в Украину. Нидерланды создали для этого радар и три пусковые системы,

– отметил глава нидерландского правительства.

Рютте также сказал, что, работая вместе с нашими международными партнерами, Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину как экономически, так и военно.

Нидерланды также помогут Украине закупить беспилотники

В этот же день в Министерстве обороны Нидерландов сообщили, что выделят 60 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины. Говорится о морских дронах, которые выпускает сама Украина.

Согласно данным Минобороны Нидерландов, 20 миллионов евро будет выделено на приобретение FPV-дронов через международную коалицию, сформированную в начале этого года. Кроме того, 17,5 миллиона евро выделено на закупку морских беспилотников украинского производства.

Эти высокотехнологичные инновации также важны для Нидерландов. Для совместного отраслевого сотрудничества и как уроки для наших собственных вооруженных сил,

– сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Остальная военная поддержка предназначена для поставок беспилотников различных типов. В заметке министерства также указано, что нидерландская промышленность тоже "от этого выиграет".