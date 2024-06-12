Окрім установок і РЛС для Patriot, Нідерланди також виділили гроші за закупівлю безпілотників для України. Про це оголосили цього ж дня міністерство оборони країни.

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Нідерланди нададуть установки і РЛС до Patriot

У соціальній мережі Х, раніше відомій як твітер, Рютте зазначив, що 11 червня він відвідав Міжнародну конференцію з питань відновлення та реконструкції України. Нідерландський прем'єр наголосив, що країна нарощує підтримку, щоб зміцнити економіку та суспільство України, а також забезпечити її здатність продовжувати протистояти агресії Росії.

"Нідерланди виділяють новий пакет у розмірі 138 мільйонів євро на важливий ремонт енергетичної інфраструктури, гуманітарну допомогу та ініціативи бізнесу з реконструкції", – написав Рютте.

Однак він зауважив, що немає сенсу в реконструкції без потужних збройних сил. Тому Нідерланди також продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні.

Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами про постачання системи Patriot в Україну. Нідерланди створили для цього радар і три пускові системи,

– зазначив глава нідерландського уряду.

Рютте також сказав, що, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами, Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну як економічно, так і військово.

Нідерланди також допоможуть Україні закупити безпілотники

Цього ж дня у Міністерстві оборони Нідерландів повідомили, що виділять 60 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України. Мовиться про морські дрони, які випускає сама Україна.

Згідно з даними Міноборони Нідерландів, 20 мільйонів євро буде виділено на придбання FPV-дронів через міжнародну коаліцію, сформовану на початку цього року. Крім того, 17,5 мільйона євро виділено на закупівлю морських безпілотників українського виробництва.

Ці високотехнологічні інновації також важливі для Нідерландів. Для спільного галузевого співробітництва та як уроки для наших власних збройних сил,

– сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Решта військової підтримки призначена для постачань безпілотників різних типів. У дописі міністерства також зазначено, що нідерландська промисловість теж "від цього виграє".