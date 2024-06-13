Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Он также рассказал, что войдет в пакет помощи.

К теме Авиационные ракеты CRV7: почему они универсальны и как помогут ВСУ уничтожать оккупантов

Канада объявила новый пакет помощи

Блэр анонсировал передачу 2 300 ударных ракет CRV7, которое ранее использовали на истребителях CF 18.

В течение последних нескольких месяцев мы проводили испытания этих ракет, чтобы убедиться в их работоспособности после запросов Вооруженных сил Украины на это оборудование. И мы продолжаем испытывать еще 80 000 ракет CRV7,

– сказал канадский министр.

После испытаний канадская сторона планирует передать еще больше этих ракет Украине. Кроме того, Канада передает боеприпасы и 29 дистанционных систем Nanuk, которые в дальнейшем можно будет установить на украинскую бронетехнику.

Что такое дистанционные системы Nanuk Nanuk – это дистанционная вооруженная станция, которая используется для вооружения легкого и среднего калибра. Ее можно интегрировать на различные платформы бронетехники и использовать для различных профилей задач. Оружейная станция Nanuk имеет полную стабилизацию, всепогодные прицелы большой дальности день/ночь и универсальную подставку для оружия. Так, на нее можно установить пулеметы и гранатометы различных калибров, противотанковые ракеты, а также ракеты CRV7.

Также Билл Блэр заявил о передаче 50 бронемашин, четыре из которых уже отправят на этой неделе. В ближайшее время украинская армия также получит первые партии беспилотников от Канады.

Украина получит помощь от Италии

Италия предоставит Украине два пакета помощи. Один из них предусматривает поставки вооружения нашему государству, в частности передачу системы ПВО SAMP/T. Другой пакет помощи включает 140 миллионов евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороги, здравоохранения, агропродовольственного сектора, гуманитарного сектора, а также по разминированию.

Пакет финансовой помощи также включает средства на восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе, который был разрушен во время вражеского обстрела.