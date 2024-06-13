Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Він також розповів, що увійде до пакета допомоги.

До теми Авіаційні ракети CRV7: чому вони універсальні та як допоможуть ЗСУ нищити окупантів

Канада оголосила новий пакет допомоги

Блер анонсував передачу 2 300 ударних ракет CRV7, яке раніше використовували на винищувачах CF 18.

Протягом останніх кількох місяців ми проводили випробування цих ракет, щоб переконатися в їх працездатності після запитів Збройних сил України на це обладнання. І ми продовжуємо випробовувати ще 80 000 ракет CRV7,

– сказав канадський міністр.

Після випробувань канадська сторона планує передати ще більше цих ракет Україні. Крім того, Канада передає боєприпаси та 29 дистанційних систем Nanuk, які надалі можна буде встановити на українську бронетехніку.

Що таке дистанційні системи Nanuk Nanuk – це дистанційна збройна станція, яка використовується для озброєння легкого та середнього калібру. Її можна інтегрувати на різні платформи бронетехніки та використовувати для різних профілів завдань. Збройна станція Nanuk має повну стабілізацію, всепогодні приціли великої дальності день/ніч й універсальну підставку для зброї. Так, на неї можна встановити кулемети й гранатомети різних калібрів, протитанкові ракети, а також ракети CRV7.

Також Білл Блер заявив про передачу 50 бронемашин, чотири з яких вже відправлять цього тижня. Найближчим часом українська армія також отримає перші партії безпілотників від Канади.

Україна отримає допомогу від Італії

Італія надасть Україні два пакети допомоги. Один із них передбачає постачання озброєння нашій державі, зокрема передачу системи ППО SAMP/T. Інший пакет допомоги включає 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування.

Пакет фінансової допомоги також включає кошти на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який був зруйнований під час ворожого обстрілу.