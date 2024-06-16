Саме Копенгаґен має надати Україні перші літаки. Винищувачі наша країна має отримати вже влітку 2024 року.
Дивіться також Перевага Росії в артилерії на фронті відчутно зменшилася: ЗМІ назвали цифру
Що відомо про F-16 від Данії
Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії говорили про:
- затвердження переговорної рамки,
- початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.
Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом,
– заявив Володимир Зеленський.
Він також подякував Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації формули миру.
Що відомо про перші F-16 для України
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Збройні Сили України отримають перші винищувачі F-16 вже цього літа.
- 31 травня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен запевнила, що перші літаки будуть на шляху до України вже скоро.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен пояснила, що її країна передасть літаки також влітку. Проте перші літаки надасть таки Данія.
- Начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов розповів, що частину F-16 для України розмістять на іноземних авіабазах. Тобто вони залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал.