Для разрушения железной дороги не нужно будет прилагать таких усилий, как для Крымского моста. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что в любом случае Украине нужно оружие.
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Более легкая цель
Железнодорожная дорога является гораздо более легкой целью, чем Крымский мост. Она расположена ближе и не требует больших усилий для разрушения. Для уничтожения Крымского моста нужно иметь серьезное количество взрывчатого вещества.
По словам Тизенгаузена, строительство железной дороги – это, во-первых, расходы, во-вторых, иллюзия, что это будет альтернативный путь, если вдруг Крымский мост "устанет". А если "устанет" и Крымский мост, и железная дорога, то альтернативного пути не будет.
"Единственный путь будет только морем, есть, например, паромная переправа, но ею много не навозишься, есть остатки ВДК (большой десантный корабль), остатки, где-то 5 штук, которыми они (россияне – 24 Канал) все же время перевозят боеприпасы", – отметил политтехнолог.
Украине нужно оружие
Однако, по мнению Тизенгаузена, сейчас нет действительно легких целей, ведь нужно оружие, чтобы чем-то по ним стрелять.
"Хорошо, что сейчас Европа ускоряется в процессе доставки оружия", – заметил политтехнолог.
Железная дорога из Ростова в Крым: что известно
- В ОК "Юг" утверждают, что погода препятствует оккупантам проводить работу на местности. Пока не наблюдается активности, которая позволила бы оккупантам продвигаться километрами.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что процесс строительства железной дороги почти завершен. Также он добавил, что это может стать для нас серьезной проблемой, но украинцы с этим справятся.
- Британская разведка отметила, что российская железная дорога проходит через территорию, куда могут достать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия. Также разведка добавила, что новая железнодорожная ветка к югу от Донецка длиной почти 60 километров строилась восемь месяцев.