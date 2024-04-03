Для разрушения железной дороги не нужно будет прилагать таких усилий, как для Крымского моста. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что в любом случае Украине нужно оружие.

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Более легкая цель

Железнодорожная дорога является гораздо более легкой целью, чем Крымский мост. Она расположена ближе и не требует больших усилий для разрушения. Для уничтожения Крымского моста нужно иметь серьезное количество взрывчатого вещества.

По словам Тизенгаузена, строительство железной дороги – это, во-первых, расходы, во-вторых, иллюзия, что это будет альтернативный путь, если вдруг Крымский мост "устанет". А если "устанет" и Крымский мост, и железная дорога, то альтернативного пути не будет.

"Единственный путь будет только морем, есть, например, паромная переправа, но ею много не навозишься, есть остатки ВДК (большой десантный корабль), остатки, где-то 5 штук, которыми они (россияне – 24 Канал) все же время перевозят боеприпасы", – отметил политтехнолог.

Украине нужно оружие

Однако, по мнению Тизенгаузена, сейчас нет действительно легких целей, ведь нужно оружие, чтобы чем-то по ним стрелять.

"Хорошо, что сейчас Европа ускоряется в процессе доставки оружия", – заметил политтехнолог.

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