Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он отметил, что строя железную дорогу, оккупанты признали, что Крымский мост не выполняет своих функций.
Важно Альтернатива Крымскому мосту: когда россияне могут завершить строительство железной дороги
Зачем россиянам железная дорога в Крым, если есть мост
Вдоль моря не было железнодорожного сообщения. В Бердянске был железнодорожный тупик. Через него невозможно проложить транзит, а Мариуполь и Мелитополь были более транзитными городами. В свое время автомобильная и железнодорожная дороги из Крыма проходила через Мелитополь. Соединить Восток и Крым можно было севернее.
А севернее – это означает, что HIMARS достанет намного проще. Поэтому противник пытается спрятать эту железную дорогу как можно больше в тыл,
– сказал заместитель председателя Бердянского райсовета.
Он заметил, что новое строительство железной дороги происходит вдоль автомобильной дороги, которая раньше называлась Ростов – Одесса – Рени.
Сейчас россиянам нужно наладить логистику еще и в Крым. Оккупанты уже боятся залетать на нашу территорию, ведь Воздушные силы ВСУ дали по зубам вражеской авиации. Поэтому у них есть единственный выход – железная дорога.
"Уже надо бить по железной дороге"
Оккупанты активно строили железную дорогу по Донецкой области. Затем по неизвестным причинам россияне приостановили строительство и недавно снова активизировали работы.
Если российские захватчики бросят большое количество сил и средств, то буквально за несколько месяцев смогут достроить и соединить Ростов с Крымом,
– отметил Дудукалов.
Россияне пытаются строить железную дорогу как можно дальше от фронта, прямо вдоль Азовского моря. Там довольно сложный ландшафт, что затрудняет строительные работы, однако другого варианта у врага просто нет.
Железнодорожное сообщение существенно улучшит логистику российских захватчиков. Однако железная дорога тоже подлежит поражению и с воздуха, и партизанами.
"Это всегда было и остается, поэтому оккупанты понимают все риски. Там, где мы получаем, уже надо бить по строительству, чтобы россияне понимали, что железной дороги там не будет спокойно", – отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.
Россияне строят железную дорогу из Ростова в Крым: последние новости
- Россияне уже больше года строят железную дорогу в Приазовье. Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что это может стать серьезной проблемой для Вооруженных Сил Украины.
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- Новая линия железной дороги должна достичь Севастополя и призвана обеспечить дублирование Керченского моста. Однако в разведке Великобритании заметили, что она проходит через территорию, которую могут поражать высокоточные ударные системы большой дальности.