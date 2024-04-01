Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он отметил, что строя железную дорогу, оккупанты признали, что Крымский мост не выполняет своих функций.

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Вдоль моря не было железнодорожного сообщения. В Бердянске был железнодорожный тупик. Через него невозможно проложить транзит, а Мариуполь и Мелитополь были более транзитными городами. В свое время автомобильная и железнодорожная дороги из Крыма проходила через Мелитополь. Соединить Восток и Крым можно было севернее.

А севернее – это означает, что HIMARS достанет намного проще. Поэтому противник пытается спрятать эту железную дорогу как можно больше в тыл,

– сказал заместитель председателя Бердянского райсовета.

Он заметил, что новое строительство железной дороги происходит вдоль автомобильной дороги, которая раньше называлась Ростов – Одесса – Рени.

Сейчас россиянам нужно наладить логистику еще и в Крым. Оккупанты уже боятся залетать на нашу территорию, ведь Воздушные силы ВСУ дали по зубам вражеской авиации. Поэтому у них есть единственный выход – железная дорога.

"Уже надо бить по железной дороге"

Оккупанты активно строили железную дорогу по Донецкой области. Затем по неизвестным причинам россияне приостановили строительство и недавно снова активизировали работы.

Если российские захватчики бросят большое количество сил и средств, то буквально за несколько месяцев смогут достроить и соединить Ростов с Крымом,

– отметил Дудукалов.

Россияне пытаются строить железную дорогу как можно дальше от фронта, прямо вдоль Азовского моря. Там довольно сложный ландшафт, что затрудняет строительные работы, однако другого варианта у врага просто нет.

Железнодорожное сообщение существенно улучшит логистику российских захватчиков. Однако железная дорога тоже подлежит поражению и с воздуха, и партизанами.

"Это всегда было и остается, поэтому оккупанты понимают все риски. Там, где мы получаем, уже надо бить по строительству, чтобы россияне понимали, что железной дороги там не будет спокойно", – отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

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