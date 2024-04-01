Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Він зауважив, що будуючи залізницю, окупанти визнали, що Кримський міст не виконує своїх функцій.
Важливо Альтернатива Кримському мосту: коли росіяни можуть завершити будівництво залізниці
Навіщо росіянам залізниця до Криму, якщо є міст
Вздовж моря не було залізничного сполучення. У Бердянську був залізничний тупик. Через нього неможливо прокласти транзит, а Маріуполь та Мелітополь були більш транзитними містами. Свого часу автомобільна й залізнична дороги з Криму проходила через Мелітополь. Сполучити Схід й Крим можна було північніше.
А північніше – це означає, що HIMARS дістане набагато простіше. Тому противник намагається заховати цю залізницю якомога більше в тил,
– мовив заступник голови Бердянської райради.
Він зауважив, що нове будівництво залізниці відбувається вздовж автомобільної дороги, яка раніше називалася Ростов – Одеса – Рені.
Зараз росіянам потрібно налагодити логістику ще й в Крим. Окупанти вже бояться залітати на нашу територію, адже Повітряні сили ЗСУ дали по зубах ворожій авіації. Тому в них є єдиний вихід – залізниця.
"Вже треба бити по залізниці"
Окупанти активно будували залізницю Донецькою областю. Потім з невідомих причин росіяни призупинили будівництво й нещодавно знову активізували роботи.
Якщо російські загарбники кинуть велику кількість сил і засобів, то буквально за кілька місяців зможуть добудувати й сполучити Ростов із Кримом,
– зазначив Дудукалов.
Росіяни намагаються будувати залізницю якомога далі від фронту, прямо вздовж Азовського моря. Там доволі складний ландшафт, що ускладнює будівельні роботи, проте іншого варіанта у ворога просто немає.
Залізничне сполучення суттєво покращить логістику російських загарбників. Однак залізниця теж підлягає ураженню і з повітря, і партизанами.
"Це завжди було і залишається, тому окупанти розуміють всі ризики. Там, де ми дістаємо, вже треба бити по будівництву, щоб росіяни розуміли, що залізниці там не буде спокійно", – наголосив заступник голови Бердянської райради.
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