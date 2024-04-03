Для руйнування залізниці не потрібно буде докладати таких зусиль, як для Кримського мосту. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що в будь-якому разі Україні потрібна зброя.

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Легша ціль

Залізнична дорога є набагато легшою ціллю, ніж Кримський міст. Вона розташована ближче та не потребує великих зусиль для руйнування. Для знищення Кримського мосту потрібно мати серйозну кількість вибухової речовини.

За словами Тизенгаузена, будівництво залізниці – це, по-перше, витрати, по-друге, ілюзія, що це буде альтернативний шлях, якщо раптом Кримський міст "втомиться". А якщо "втомиться" і Кримський міст, і залізнична дорога, то альтернативного шляху не буде.

"Єдиний шлях буде лише морем, є, наприклад, поромна переправа, але нею багато не навозишся, є залишки ВДК (великий десантний корабель), залишки, десь 5 штук, якими вони (росіяни – 24 Канал) все ж часом перевозять боєприпаси", – зазначив політтехнолог.

Україні потрібна зброя

Однак, на думку Тизенгаузена, зараз немає справді легких цілей, адже потрібна зброя, щоб чимось по них стріляти.

"Добре, що зараз Європа пришвидшується у процесі доставки зброї", – зауважив політтехнолог.

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