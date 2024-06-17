Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Путин не остановится, пока не достигнет своих целей, озвученных в виде "мирного плана" накануне Глобального Саммита. Об этом политик сказал в комментарии журналистам, передает корреспондентка 24 Канала Ирина Узлова.

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Кто главные миротворцы

По словам Ринкевичса, на Западе есть понимание того, что сейчас главными миротворцами, теми, кто приближает достижения мира, являются Силы обороны Украины. "Поэтому мы должны поддерживать украинское войско", – подчеркнул латвийский президент.

Он отметил, что предложения Путина по отдаче Украиной части своей территории, отказ от натовского курса не имеют никакого смысла.

Сегодня мы имеем конференцию в поддержку украинской позиции, в поддержку начала определенного политического процесса. Мы, действительно, хотим начать реалистичный политический процесс дискуссии,

– заявил Ринкевичс.

Также политик не считает, что Глобальный саммит принесет Украине изменения на глобальной сцене, однако он привлечет как можно больше сторон к ее формуле мира. Лидер Латвии напомнил, что страны, которых не было на саммите, могут присоединиться к общему коммюнике позже.

"2024 год будет непростым"

Президент Латвии уверен, что 2024 год будет непростым. По его мнению, многое будет зависеть от успеха украинских войск на поле боя, от выборов в США.

Я верю, что новый состав Европарламента будет и в дальнейшем поддерживать Украину на том же уровне. Я думаю, что этот саммит – это первый шаг к политическим методам. Возможно, в будущем, кто знает, мы изменим и позицию некоторых стран Глобального юга и объединим еще больше государств,

– сказал Ринкевичс.

Напоследок политик подчеркнул, что помогать Украине означает для цивилизованного мира помогать себе.

Напомним, что 16 июня состоялся завершающий, второй день Саммита мира в Швейцарии, по итогам которого 78 стран присоединились к совместной декларации.