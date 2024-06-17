Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Соответствующий список подписантов опубликовали на сайте швейцарского МИДа.
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Среди подписантов – Евросовет, Совет Европы, Европейский парламент и Еврокомиссия.
Не все страны поддержали коммюнике
В целом среди стран, которые не подписали декларацию, кроме Ирака и Иордании,- Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.
К слову, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква объяснил, что в ряде стран присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира требует определенного порядка, а в некоторых – представители должны проконсультироваться с руководством.
Совместное коммюнике: главное
- Итоговую декларацию Саммита мира подписали 78 стран и 4 организации.
- Документ подчеркивает недопустимость использования ядерного оружия в Украине, использования продовольственной безопасности как оружия и необходимость полного обмена военнопленными.