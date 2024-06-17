Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Соответствующий список подписантов опубликовали на сайте швейцарского МИДа.

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Среди подписантов – Евросовет, Совет Европы, Европейский парламент и Еврокомиссия.

Не все страны поддержали коммюнике

В целом среди стран, которые не подписали декларацию, кроме Ирака и Иордании,- Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

К слову, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква объяснил, что в ряде стран присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира требует определенного порядка, а в некоторых – представители должны проконсультироваться с руководством.

Заметьте. Страны имеют возможность присоединиться к свинцовому коммюнике после окончания саммита, документ остается открытым.

Совместное коммюнике: главное