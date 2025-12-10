Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие преимущества украинского "Сапсана". Он отметил, благодаря чему его использование по территории России является эффективным.

К теме Мощнее ATACMS: Зеленский заявил о применении баллистической ракеты "Сапсан"

Почему "Сапсан" станет большой проблемой для россиян?

Нарожный подчеркнул, что Украина, судя по сообщению Владимира Зеленского, уже применяет баллистическую ракету "Сапсан".

На самом деле у специалистов подозрений, что они у нас уже работали, было и раньше достаточно. Просто тема ракетной программы была секретной – никто никогда, или очень редко, ее комментировал,

– отметил военный эксперт.

В то же время о разработке "Сапсана" было известно довольно давно. Это государственная программа, которой уже примерно 15 лет, но она раньше неудовлетворительно финансировалась.

Первое упоминание, по его словам, о чем-то похожем на работу именно "Сапсана" было в 2022 году, когда произошел удар по авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Тогда произошли три больших взрыва на аэродроме, и возникло подозрение у специалистов, что действовали именно баллистические ракеты. Поскольку партнеры нам их тогда не передавали, то это должна была быть исключительно украинская баллистика.

Стоит знать. Гром-2/ОТРК "Сапсан" имеет схожие характеристики с российской баллистической ракетой "Искандер-М". Ее дальность составляет около 500 километров, а масса боевой части составляет 500 килограммов. Радиус попадания – примерно 10 метров. Это, по словам Павла Нарожного, довольно мощное оружие.

Самый главный момент, как отметил военный эксперт, даже не в размере "Сапсана" и не в скорости. Для России проблема в том, что она имеет довольно ограниченное количество комплексов, способных перехватывать баллистические ракеты. Речь идет о С-400, С-500 и еще С-350 "Витязь", который у россиян в очень малых количествах.

Сколько систем ПВО осталось в России?

"В России до полномасштабного вторжения было около 50 комплексов С-400. С начала войны было много сообщений от СБУ, ССО и других украинских структур об уничтожении российских С-400, радаров, пусковых установок. Поэтому на сегодня у россиян осталось в лучшем случае примерно 30 единиц таких комплексов. Однако этим количеством систем защитить всю огромную территорию России невозможно", – отметил Павел Нарожный.

Кроме того, Украина использует другие баллистические ракеты, например, ATACMS, которые передавали США. Однако, по его словам, нет никакого подтверждения того, что россияне могут сбивать эти американские ракеты.

В то же время использование Украиной ATACMS осложняется тем, что есть зависимость от их поставки, также это оружие передается с определенными условиями применения. Однако в использовании собственного баллистического оружия наша страна не имеет ограничений.

Поэтому факт подтверждения их применения является, по мнению Нарожного, огромным шагом вперед в способности Вооруженных Сил Украины.

Что известно об использовании украинской баллистической ракеты "Сапсан"?