Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие преимущества украинского "Сапсана". Он отметил, благодаря чему его использование по территории России является эффективным.
Почему "Сапсан" станет большой проблемой для россиян?
Нарожный подчеркнул, что Украина, судя по сообщению Владимира Зеленского, уже применяет баллистическую ракету "Сапсан".
На самом деле у специалистов подозрений, что они у нас уже работали, было и раньше достаточно. Просто тема ракетной программы была секретной – никто никогда, или очень редко, ее комментировал,
– отметил военный эксперт.
В то же время о разработке "Сапсана" было известно довольно давно. Это государственная программа, которой уже примерно 15 лет, но она раньше неудовлетворительно финансировалась.
Первое упоминание, по его словам, о чем-то похожем на работу именно "Сапсана" было в 2022 году, когда произошел удар по авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Тогда произошли три больших взрыва на аэродроме, и возникло подозрение у специалистов, что действовали именно баллистические ракеты. Поскольку партнеры нам их тогда не передавали, то это должна была быть исключительно украинская баллистика.
Стоит знать. Гром-2/ОТРК "Сапсан" имеет схожие характеристики с российской баллистической ракетой "Искандер-М". Ее дальность составляет около 500 километров, а масса боевой части составляет 500 килограммов. Радиус попадания – примерно 10 метров. Это, по словам Павла Нарожного, довольно мощное оружие.
Самый главный момент, как отметил военный эксперт, даже не в размере "Сапсана" и не в скорости. Для России проблема в том, что она имеет довольно ограниченное количество комплексов, способных перехватывать баллистические ракеты. Речь идет о С-400, С-500 и еще С-350 "Витязь", который у россиян в очень малых количествах.
Сколько систем ПВО осталось в России?
"В России до полномасштабного вторжения было около 50 комплексов С-400. С начала войны было много сообщений от СБУ, ССО и других украинских структур об уничтожении российских С-400, радаров, пусковых установок. Поэтому на сегодня у россиян осталось в лучшем случае примерно 30 единиц таких комплексов. Однако этим количеством систем защитить всю огромную территорию России невозможно", – отметил Павел Нарожный.
Кроме того, Украина использует другие баллистические ракеты, например, ATACMS, которые передавали США. Однако, по его словам, нет никакого подтверждения того, что россияне могут сбивать эти американские ракеты.
В то же время использование Украиной ATACMS осложняется тем, что есть зависимость от их поставки, также это оружие передается с определенными условиями применения. Однако в использовании собственного баллистического оружия наша страна не имеет ограничений.
Поэтому факт подтверждения их применения является, по мнению Нарожного, огромным шагом вперед в способности Вооруженных Сил Украины.
Что известно об использовании украинской баллистической ракеты "Сапсан"?
Владимир Зеленский сообщил, что Украина наносит удары по России оружием собственного производства – "Длинным Нептуном", "Паляницей" и "Фламинго". Также, по его словам, состоялось боевое применение украинской баллистической ракеты "Сапсан", над созданием которой длительное время работали украинские специалисты.
Ранее, в июне 2025 года, президент рассказывал об успешных испытаниях и о возможности массового производства "Сапсана".
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что проект разработки "Сапсана" существовал с 2009 по 2013 годы. Однако россияне, а также "украинские предатели сделали все, чтобы затормозить этот процесс".
Военный обозреватель Денис Попович считает, если украинские баллистические ракеты "Сапсан" полетят по позициям россиян на фронте и по объектам в тылу, это будет иметь огромный эффект, потому что врагу отражать баллистические нападения очень трудно.