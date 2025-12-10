Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что партнеры нашей страны выделяют средства на финансирование программ по украинскому вооружению. Они наконец осознали, что нужно вкладывать средства в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Попович отметил, что есть соответствующие программы от Дании, Великобритании, Германии. Также Польша заинтересовалась украинскими дронами, которые можем предоставить ей в обмен на истребитель МиГ-29.

Эти истребители не помешают Украине, несмотря на то, что переходим на западную технику, поскольку Ми-29 являются, в частности, носителями корректированных авиационных бомб. Даже если они уже старые, но они все равно используется. Это, по его мнению, очень хорошая история.

"Однако мое внимание привлекло заявление Зеленского об украинских баллистических ракетах "Сапсаны". Ранее не упоминалось о том, что мы уже их используем. Для меня стало новостью. Очевидно, будут и фактические свидетельства об этом", – подчеркнул военный обозреватель.

Обратите внимание! Владимир Зеленский рассказал, что началось боевое использование украинской баллистической ракеты "Сапсан", которая создавалась длительное время. Также он отметил, что "хорошо работают" "Длинные Нептуны". Кроме того, иногда, по его словам, противник считает "что было применение "Нептунов", и пусть так и продолжает считать".

Если баллистика полетит по позициям российской армии, это будет иметь гораздо больший эффект, потому что отражать баллистические нападения очень трудно. Мы это знаем, отметил он, к большому сожалению, на собственном опыте.

В то же время применение "Сапсана" предусматривает расширение возможностей по поражению целей, ведь эти средства могут наносить удары не только на фронте, но и в глубоком тылу врага. Однако это будет зависеть от дальности пуска этих ракет,

– отметил Денис Попович.

Мы уже можем наносить удары в тыл врагу ракетами "Фламинго", "Длинными Нептунами", дронами. А применение "Сапсана" – это вызов для врага, ведь противовоздушная оборона России не очень любит сбивать баллистику. Мы это видели, как отметил военный обозреватель, на примере использования ракет ATACMS.

Какие цели поражают украинские ракеты?