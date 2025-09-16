Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в эфире Antena 3, передает 24 Канал.

Что сказали в Румынии о бесполетной зоне?

Никушор Дан заявил, что его страна скорее не поддержит идею создания бесполетной зоны над Украиной. Президент Румынии отметил, что такие действия можно расценивать, как участие в конфликте.

Существуют международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым толкованиям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт,

– сообщил Дан.

Однако некоторые страны Европы имеют другое мнение. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы Запад перехватывал российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины и ввел бесполетную зону.

Из-за этого российский чиновник Джабаров пригрозил Польше потерей территориальной целостности.

Что говорят эксперты о бесполетной зоне?