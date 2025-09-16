Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в эфире Antena 3, передает 24 Канал.
Смотрите также "Документ, который поддерживает Трамп и Европа": Зеленский высказал свое видение гарантий безопасности
Что сказали в Румынии о бесполетной зоне?
Никушор Дан заявил, что его страна скорее не поддержит идею создания бесполетной зоны над Украиной. Президент Румынии отметил, что такие действия можно расценивать, как участие в конфликте.
Существуют международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым толкованиям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт,
– сообщил Дан.
Однако некоторые страны Европы имеют другое мнение. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы Запад перехватывал российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины и ввел бесполетную зону.
Из-за этого российский чиновник Джабаров пригрозил Польше потерей территориальной целостности.
Что говорят эксперты о бесполетной зоне?
Аналитик по безопасности Марк Тот объяснил 24 Каналу, что хотя Владимир Зеленский давно выступает за создание воздушного щита, Европа до сих пор рассматривала это скорее как вопрос послевоенной перспективы.
Эксперт Тот сказал, что чем раньше создадут воздушный щит, тем лучше. Также он добавил, что даже если бы инициативу поддержала "Коалиция желающих", эти силы должны действовать как полноценные боевые единицы.
Также в комментарии полковник запаса Роман Свитан отметил, что сбивание дронов над Украиной, в частности с участием европейских сил, – оптимальный вариант. По его мнению, усиление ПВО на линии фронта сделает невозможным подлет БПЛА как внутрь Украины, так и в Польшу.