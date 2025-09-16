Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан в етері Antena 3, передає 24 Канал.

Що сказали у Румунії про безпольотну зону?

Нікушор Дан заявив, що його країна скоріше не підтримає ідею створення безпольотної зони над Україною. Президент Румунії наголосив, що такі дії можна розцінювати, як участь у конфлікті.

Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими тлумаченнями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт,
– повідомив Дан.

Проте деякі країни Європи мають іншу думку. Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував, щоб Захід перехоплював російські безпілотники й ракети в повітряному просторі України та запровадив безпольотну зону.

Через це російський чиновник Джабаров пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.

Що кажуть експерти про безпольотну зону?

  • Аналітик з безпеки Марк Тот пояснив 24 Каналу, що хоча Володимир Зеленський давно виступає за створення повітряного щита, Європа досі розглядала це радше як питання повоєнної перспективи.

  • Експерт Тот сказав, що чим раніше створять повітряний щит, тим краще. Також він додав, що навіть якби ініціативу підтримала "Коаліція охочих", ці сили мають діяти як повноцінні бойові одиниці.

  • Також у коментарі полковник запасу Роман Світан зазначив, що збивання дронів над Україною, зокрема за участі європейських сил, – оптимальний варіант. На його думку, посилення ППО на лінії фронту зробить неможливим підліт БпЛА як всередину України, так і до Польщі.