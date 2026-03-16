Так, з початку березня у соцмережах – передусім у Telegram і VKontakte – з'являються заклики поширювати листівки, вчиняти диверсії та братися за зброю. У дописах пропонують проголосити "Народну республіку Нарва" та захищати її силою – нібито за допомогою російської армії. Про це пише аналітик Bild Юліан Рьопке.

Який план виношує Росія щодо Естонії?

Проросійські активісти навіть публікують вигадані карти, на яких "республіка Нарва" позначена зеленим кольором. Під гаслами "Росіяни, ми не самі!" та "Від Нарви до Пюссі простягається російська земля" користувачів закликають до збройної боротьби.

Росіяни малюють на картах "Нарвську народну республіку" / Фото соцмережі

У мережі також поширюють прапори цієї вигаданої "республіки". На відео люди в масках на тлі зеленo-чорно-білих прапорів закликають "діяти разом".

Зверніть увагу! Нарва – прикордонне місто на сході Естонії з приблизно 50 тисячами жителів. Близько 90% населення там – російськомовні.

За словами речниці естонської поліції безпеки Марта Тууле, ці дописи є дезінформаційною кампанією. Її мета – посіяти плутанину та розколоти суспільство.

Такі методи вже використовувалися в Естонії та інших країнах. Це проста і недорога тактика, щоб налякати людей і посіяти нестабільність,

– пояснила вона.

Тууле також попередила, що участь у таких акціях може мати кримінальні наслідки.

Джерело в естонських спецслужбах повідомило, що невипадково кампанія почалася саме зараз, коли увага світу прикута до Ірану. За словами співрозмовника, поки незрозуміло, для чого саме створюється такий інформаційний наратив.

Але не можна виключати, що це може бути підготовкою до російського вторгнення за українським сценарієм 2014 року. Тоді російські агенти та їхні місцеві прихильники проголошували "народні республіки" в різних російськомовних регіонах України. Але утриматися їм вдалося лише в Донецьку та Луганську.

Що відомо про російську загрозу для Естонії?