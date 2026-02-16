В інтерв'ю The Telegraph міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розповів, яку відсіч країни Балтії зможуть дати агресору.

Яку відповідь отримає Росія за напад на країни Балтії?

За словами Цахкни, НАТО завдасть ударів глибоко всередину Росії, якщо Москва наважиться вторгнутися до країн Балтії.

Естонія, Латвія та Литва відбиватимуть напад, і водночас здійснюватимуть потужну контратаку на територію Росії.

Ми перенесемо війну до Росії і завдамо глибоких ударів далеко всередину країни. Ми точно знаємо, що робити,

– запевнив Цахкна.

Очільник МЗС Естонії наголосив, що країни Балтії прискорюють інвестиції у військову сферу, розвивають свої спроможності і вкладають 5% ВВП на оборону.

Цахкна підкреслив: такі кроки є відповіддю на занепокоєння серед військових експертів, що Росія після війни в Україні може спробувати вторгнутися до однієї з країн Балтії та частково її окупувати, щоб перевірити рішучість НАТО.

