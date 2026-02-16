В интервью The Telegraph министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна рассказал, какой отпор страны Балтии смогут дать агрессору.

Какой ответ получит Россия за нападение на страны Балтии?

По словам Цахкны, НАТО нанесет удары глубоко внутрь России, если Москва решится вторгнуться в страны Балтии.

Эстония, Латвия и Литва будут отражать нападение, и одновременно осуществлять мощную контратаку на территорию России.

Мы перенесем войну в Россию и нанесем глубокие удары далеко внутрь страны. Мы точно знаем, что делать,

– заверил Цахкна.

Глава МИД Эстонии отметил, что страны Балтии ускоряют инвестиции в военную сферу, развивают свои возможности и вкладывают 5% ВВП на оборону.

Цахкна подчеркнул: такие шаги являются ответом на беспокойство среди военных экспертов, что Россия после войны в Украине может попытаться вторгнуться в одну из стран Балтии и частично ее оккупировать, чтобы проверить решимость НАТО.

Что известно о возможном нападении России на страны Балтии?