Росія, ймовірно, відновить частину своїх стратегічних арсеналів артилерійських боєприпасів, фактично готуючись до наступної війни, навіть попри продовження її агресії проти України. Про це повідомила Естонська розвідка у своєму звіті за 2026 рік.

Дивіться також "Російська армія не готується зупинятись": Зеленський зробив заяву про плани Росії

Навіщо Росія нарощує виробництво снарядів?

З початку війни в Україні військово-промисловий комплекс Росії збільшив виробництво артилерійських боєприпасів в кілька разів. Це дозволило окупантам продовжувати бойові дії, незважаючи на міжнародні санкції.

Витрати Росії на артилерійські боєприпаси змінювалися протягом війни. Навесні 2022 року щоденне використання сягало до 60 тисяч пострілів, однак згодом стабілізувалося на рівні 10 – 15 тисяч на день.

До повномасштабного вторгнення стратегічні запаси Росії оцінювалися у 20 мільйонів снарядів, але значну частину резервів було вичерпано в перші роки війни, після чого армія була змушена обмежити витрати.

У 2025 році загальний обсяг виробництва склав приблизно 7 мільйонів снарядів:

Боєприпаси для гаубиць (122 мм, 152 мм та 203 мм): 3,4 мільйона;

Боєприпаси для танків та БМП (100 мм, 115 мм та 125 мм): 0,8 мільйона;

Боєприпаси для РСЗВ (122 мм, 220 мм та 300 мм): 0,5 мільйона;

Мінометні снаряди (120 мм та 240 мм): 2,3 мільйона;

Окрім свого виробництва, Росія імпортує боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. З 2023 року країна придбала приблизно 5–7 мільйонів снарядів.

Також жодна з компаній, що виробляють вибухові речовини, не підпадає під санкції ЄС. До війни в Україні російська порохова промисловість майже повністю залежала від іноземного імпорту.

Як Росія вдосконалює свою зброю?