Володимир Зеленський зробив заяву у своєму телеграм-каналі після чергового удару Росії по Харкову, де загинула людина.
Президент наголосив, що кожен такий удар підриває довіру до всіх перемовин і обіцянок Росії. Він зауважив, що тиск на ворога недостатній. І тільки жорсткі санкції для ворога та гарантії безпеки для Україну зможуть гарантувати мир.
Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну,
– заявив Зеленський.
Він зазначив, що нам потрібно посилювати системи ППО. Тільки пакети підтримки стійкості України та відповідальність Росії за скоєні злочини можуть стати передумовами захисту життя країни та її громадян.
США можуть тиснути на Україну через військову допомогу. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що безкоштовної зброї, як за Байдена, більше не буде. Тобто Київ можуть змушувати йти на переговори, обмежуючи постачання озброєння або змінюючи його умови – наприклад, вимагати, щоб за американську зброю платили європейські союзники.
Тиск на Росію, ймовірно, відбуватиметься через економіку та санкції. США можуть посилювати фінансові обмеження, ускладнювати продаж російської нафти, блокувати доступ до технологій і тиснути на країни, які допомагають Москві обходити санкції. Також Вашингтон може використовувати дипломатичну ізоляцію, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.
Ще один важіль – переговорний процес і союзники. США можуть одночасно тиснути на обидві сторони, пропонуючи свої умови миру, а також змушувати Європу зайняти чіткішу позицію: або збільшити підтримку України, або активніше впливати на Росію. Ідея – створити ситуацію, коли і Києву, і Москві буде складніше продовжувати війну, ніж погодитися на угоду.