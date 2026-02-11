Володимир Зеленський зробив заяву у своєму телеграм-каналі після чергового удару Росії по Харкову, де загинула людина.

Президент наголосив, що кожен такий удар підриває довіру до всіх перемовин і обіцянок Росії. Він зауважив, що тиск на ворога недостатній. І тільки жорсткі санкції для ворога та гарантії безпеки для Україну зможуть гарантувати мир.

Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що нам потрібно посилювати системи ППО. Тільки пакети підтримки стійкості України та відповідальність Росії за скоєні злочини можуть стати передумовами захисту життя країни та її громадян.

