Такую информацию сообщил генсек НАТО Марк Рютте, представляя годовой отчет с основными выводами и достижениями за 2025 год в Брюсселе. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на корреспондентку.

Как НАТО оценивает угрозу России?

По данным издания, согласно представленному документу, НАТО "определяет уроки", которые усваивают из опыта Украины, и усиливает обучение, тренировки и координацию по защите критической энергетической инфраструктуры блока.

Военная агрессия России против Украины продемонстрировала, что энергетика, вероятно, также станет одной из главных целей в случае любой атаки против НАТО,

– говорится в документе.

Россию считают "наиболее значительной и прямой угрозой" безопасности, мира и стабильности в евроатлантическом регионе, в частности, из-за многочисленных нарушений воздушного пространства стран Альянса, многочисленные диверсии и кибератаки.

В то же время в отчете указывают, что НАТО важно продолжать оказывать Украине поддержку,"необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра".

Более того, Альянс сейчас разрабатывает план интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в производственную экосистему стран НАТО, в частности, по привлечению инвестиций и расширению сотрудничества с Киевом.

Указывают, что в 2025 году европейские члены НАТО совместно с Канадой существенно увеличили оборонные расходы, общий объем которых достиг 574 миллиарда долларов, что примерно на пятую часть больше, чем было годом ранее.

В то же время сокращение финансирования зафиксировали только в Чехии и Венгрии. Впрочем, несмотря на более активное привлечение европейских союзников, выдающуюся роль в финансовом обеспечении НАТО продолжают играть Соединенные Штаты.

Согласно обнародованной информации, даже сейчас на их долю приходится более половины суммарного ВВП стран Североатлантического альянса, и, более того, ориентировочно 60% всех оборонных расходов блока.

