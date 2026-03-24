Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала сказал, что политическое и информационное "окно возможностей" для такого сценария действительно существует. В то же время он отметил, что сейчас важно следить за двумя признаками, которые покажут, готовит ли Россия такой шаг в ближайшее время.

Угроза России для стран Балтии

Россия накапливает ресурс, который не использует в войне против Украины полностью, речь идет прежде всего о танках и бронетехнике, которые могут беречь для другого сценария, в частности для активных действий против стран Балтии и попытки перекрыть Сувалкский коридор. Поэтому саму угрозу такого удара сейчас нельзя отбрасывать.

Окно возможностей безусловно есть. С точки зрения политической, информационной оно есть именно сейчас,

– объяснил Мусиенко

В то же время это еще не означает, что Москва уже перешла к практической подготовке такого вторжения. Здесь важны два конкретных индикатора: планирует ли Россия в ближайшее время новый масштабный удар по Украине ракетами и дронами, а также начнет ли концентрировать силы на территории Беларуси. Без этого говорить о реальном начале операции против стран Балтии сейчас рано.

Если Россия продолжит ракетно-дроновые удары по территории Украины, это будет означать, что сейчас никакого вторжения в страны Балтии они не планируют. И второе: если не будет войск на территории Беларуси, то, конечно, нет,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

По состоянию на сейчас такой концентрации российских сил в Беларуси он не видит. Это не снимает сам сценарий, но показывает, что говорить о немедленном переходе к таким действиям пока нет оснований.

Подготовка НАТО к удару России

Возможную операцию против стран Балтии Россия не будет строить по тому же принципу, по которому сейчас воюет против Украины. В таком случае Москва может совместить дроны и ракеты со значительным привлечением техники, рассчитывая на то, что НАТО не успеет быстро отреагировать, а в Европе не будет хватать части огневых средств.

Вниманию! В Украину впервые за время полномасштабной войны прибыла делегация военного командования НАТО такого уровня во главе с адмиралом Пьером Вандье. В Офисе Президента с представителями Альянса обсудили участие украинских военных в будущих учениях НАТО в роли условного противника, а также дальнейшее развитие совместного центра НАТО – Украина JATEC.

Отдельный риск он видит в том, что дроновая составляющая там еще не настолько развита, чтобы уничтожать всю эту технику.

Они не будут воевать против стран Балтии так, как сейчас ведут боевые действия против Украины. Они планируют применение беспилотников, дронов, ракет, но одновременно и значительное привлечение техники,

– объяснил Мусиенко.

В то же время НАТО, по его оценке, уже готовится к подобному развитию событий. Все учения Альянса учитывают, что Россия может применить огневую мощь различного характера, и именно под такой сценарий там готовят противодействие. В Москве тоже это отслеживают и параллельно смотрят, как на фоне событий на Ближнем Востоке расходуются средства ПВО, сколько ракет-перехватчиков будет поступать в Европу и не станет ли меньше американских систем для европейских стран.

НАТО готовится к подобным действиям. На самом деле все их учения предусматривают, что Россия так или иначе применит огневую мощь различного характера и готовится этому противодействовать,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Он добавил, что в России все это мониторят, взвешивают и просчитывают, именно такие факторы могут иметь значение, когда там будут принимать решение о возможном вторжении в страны Балтии.

