Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала предположил, что Владимир Путин может пойти на новую эскалацию, чтобы быстро изменить расклад сил. По его словам, такой шаг нужен Кремлю и для давления на Европу, и для того, чтобы успокоить ситуацию внутри самой России.

Путин может искать новый фронт давления на Европу

Россия не получает на фронте того результата, который позволил бы Кремлю говорить о переломе в войне. В прошлом году Москва тоже делала ставку на истощение Украины, но сейчас такого эффекта нет, а экономику не спасают даже высокие цены на нефть. Именно поэтому Путину нужен ход, который даст ощутимый политический результат быстрее, чем это может сделать война в ее нынешнем виде.

Ему нужна какая-то внятная, быстрая победа, чтобы в том числе внутри немного всех успокоить,

– сказал Богданов.

Кремль может попытаться не просто усилить давление на Украину, а вынести эскалацию дальше, туда, где можно ударить по ощущению безопасности в Европе. Богданов предполагает, что Россия способна пойти на ограниченный шаг против стран Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО, пошатнуть веру в готовность Альянса к ответу и попытаться навязать Западу новые условия разговора.

Он может рискнуть ограниченной эскалацией для того, чтобы расшатать НАТО, продемонстрировать недееспособность Европы и вести переговоры с позиции силы,

– подчеркнул публицист.

Здесь речь идет не о случайном срыве, а о поиске новой модели давления, потому что старые, по его мнению, уже исчерпали себя. Кремлю надо или показать новую силу, или создать впечатление, что он снова способен резко поднять ставки. Иначе ему все труднее будет и держать напряжение внутри России, и выходить на переговоры без ощущения поражения.

К слову: Дональд Трамп снова резко раскритиковал союзников по НАТО из-за отказа участвовать в операции США по разблокированию Ормузского пролива. Он назвал Альянс "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят такую позицию партнеров.

НАТО готовится к возможному давлению России в Балтии

Россия может попытаться сыграть на страхе и скорости, но это не значит, что на восточном фланге НАТО ее никто не ждет. Страны Балтии и Альянс в целом уже понимают уровень риска и готовятся именно к такому сценарию. Проблемы на старте, конечно, возможны, но речь не о беззащитном пространстве, которое можно взять нахрапом.

Я думаю, что страны НАТО в целом к отражению агрессии готовы,

– сказал Богданов.

В то же время он не умаляет, что первые дни такого обострения были бы очень сложными. Любая попытка России проверить Балтию на прочность стала бы большим испытанием и для отдельных государств, и для всего Альянса. Именно поэтому эту угрозу, по его словам, стоит воспринимать серьезно уже сейчас, а не тогда, когда Кремль начнет действовать.

Путин в очередной раз серьезно переоценивает собственные возможности. Это для него стандартная история,

– подчеркнул публицист.

Он считает, что Путин снова может повторить свою старую ошибку: недооценить демократии и поверить, что они будут действовать медленно, вяло или вообще не решатся на жесткий ответ. Но даже если этот расчет снова окажется ошибочным, сам удар по Балтии все равно может стать очень опасным тестом уже в ближайшие месяцы.

Последние новости о НАТО, США и Украина: