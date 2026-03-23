Об этом Рютте сказал в недавнем интервью для CBS News.

Какую помощь США оказывают Украине?

Во время интервью журналистка отметила, что Дональд Трамп подает свою политику как своеобразный принцип "услуга за услугу". В частности, недавно президент США раскритиковал Европу за то, что Вашингтон помогает ей с Украиной, а в ответ НАТО не присоединилось к военной операции США против Ирана.

Ведущая поинтересовалась, не может ли такой подход навредить целям НАТО.

По Украине, то США предоставляют критически важную разведывательную поддержку и поставки оружия, сотрудничая с европейцами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для борьбы с Россией,

– ответил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО также прокомментировал ослабление американских санкций против российской нефти. По его словам, президент США вынужден балансировать между различными интересами.

В то же время, как добавил Рютте, Трамп и его команда постоянно работают с Украиной, чтобы усилить давление на Россию и достичь соглашения.

Я полтора часа разговаривал с президентом Зеленским в Лондоне. Он хочет заключить соглашение, и мы должны убедиться, что и Россия будет готова к этому,

– подытожил Марк Рютте.

