Крім того, за інформацією з оточення президента, Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини. Він думає про це ще з моменту повернення на посаду минулого року. Про це пише The Bild.

Які зміни у НАТО пропонує Трамп?

У Вашингтоні хочуть, щоб країни, які не витрачають 5% ВВП на оборону, не мали права голосу щодо майбутніх витрат НАТО. Також розглядається модель "платиш – впливаєш": хто платить менше, той матиме менший вплив на рішення.

Зараз країни НАТО мають витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону, але Трамп хоче підвищити планку до 5%. Ті, хто не досягне цього рівня, можуть бути відсторонені від ключових рішень – зокрема щодо розширення Альянсу, спільних місій і навіть застосування статті 5 (взаємна оборона).

Довідка: За звітом НАТО, у 2025 році Німеччина витратила близько 2% ВВП на оборону – приблизно 52 мільярдів євро плюс додаткові кошти зі спецфонду.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що лідери мають представити план досягнення 5% на саміті в Анкарі цього року.

Конфлікт Трампа з країнами НАТО: що відомо

  • Раніше союзники по НАТО відмовилися виконати вимогу Трампа направити військові кораблі для відкриття Ормузької протоки.

  • Президент США різко розкритикував союзників по НАТО, назвавши їх "боягузами". У дописі в Truth Social він заявив, що без США НАТО є "паперовим тигром".

  • Трамп звинуватив союзників у тому, що вони не беруть участі в операції проти Ірану, але при цьому скаржаться на високі ціни на нафту.

  • Президент США заявив, що Вашингтон "запам'ятає" таку поведінку союзників.

  • Дональд Трамп попередив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку.

  • Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про готовність долучитися до розблокування Ормузької протоки.

  • Трамп прокоментував позицію Німеччини, яка заявила, що війна в Ірані "не їхня справа". Він назвав такі слова недоречними і порівняв це з війною в Україні, зазначивши, що США також могли б сказати, що це "не їхня війна", але все одно допомагають союзникам.