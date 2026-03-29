Крім того, за інформацією з оточення президента, Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини. Він думає про це ще з моменту повернення на посаду минулого року. Про це пише The Bild.

Які зміни у НАТО пропонує Трамп?

У Вашингтоні хочуть, щоб країни, які не витрачають 5% ВВП на оборону, не мали права голосу щодо майбутніх витрат НАТО. Також розглядається модель "платиш – впливаєш": хто платить менше, той матиме менший вплив на рішення.

Зараз країни НАТО мають витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону, але Трамп хоче підвищити планку до 5%. Ті, хто не досягне цього рівня, можуть бути відсторонені від ключових рішень – зокрема щодо розширення Альянсу, спільних місій і навіть застосування статті 5 (взаємна оборона).

Довідка: За звітом НАТО, у 2025 році Німеччина витратила близько 2% ВВП на оборону – приблизно 52 мільярдів євро плюс додаткові кошти зі спецфонду.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що лідери мають представити план досягнення 5% на саміті в Анкарі цього року.

