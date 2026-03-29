Крім того, за інформацією з оточення президента, Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини. Він думає про це ще з моменту повернення на посаду минулого року. Про це пише The Bild.
Які зміни у НАТО пропонує Трамп?
У Вашингтоні хочуть, щоб країни, які не витрачають 5% ВВП на оборону, не мали права голосу щодо майбутніх витрат НАТО. Також розглядається модель "платиш – впливаєш": хто платить менше, той матиме менший вплив на рішення.
Зараз країни НАТО мають витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону, але Трамп хоче підвищити планку до 5%. Ті, хто не досягне цього рівня, можуть бути відсторонені від ключових рішень – зокрема щодо розширення Альянсу, спільних місій і навіть застосування статті 5 (взаємна оборона).
Довідка: За звітом НАТО, у 2025 році Німеччина витратила близько 2% ВВП на оборону – приблизно 52 мільярдів євро плюс додаткові кошти зі спецфонду.
До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що лідери мають представити план досягнення 5% на саміті в Анкарі цього року.
Конфлікт Трампа з країнами НАТО: що відомо
Раніше союзники по НАТО відмовилися виконати вимогу Трампа направити військові кораблі для відкриття Ормузької протоки.
Президент США різко розкритикував союзників по НАТО, назвавши їх "боягузами". У дописі в Truth Social він заявив, що без США НАТО є "паперовим тигром".
Трамп звинуватив союзників у тому, що вони не беруть участі в операції проти Ірану, але при цьому скаржаться на високі ціни на нафту.
Президент США заявив, що Вашингтон "запам'ятає" таку поведінку союзників.
Дональд Трамп попередив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку.
Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про готовність долучитися до розблокування Ормузької протоки.
Трамп прокоментував позицію Німеччини, яка заявила, що війна в Ірані "не їхня справа". Він назвав такі слова недоречними і порівняв це з війною в Україні, зазначивши, що США також могли б сказати, що це "не їхня війна", але все одно допомагають союзникам.