Лідер США розглядає модель "оплати за участь", яка може заблокувати союзників від прийняття рішень. Про це повідомили в The Telegraph.

Як Трамп планує покарати країни НАТО?

Трамп розглянув таку ідею після того, як Європа відмовилася надати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки. Він також планує виведення американських військ з Німеччини.

Розчарування, яке ми відчували у зв'язку з європейцями, було цілком реальним. Жодній країні, яка не сплачує 5 відсотків, не повинно бути дозволено голосувати щодо майбутніх витрат у НАТО,

– зазначили в адміністрації.

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що лідери мають представити плани досягнення витрат у 5% ВВП на оборону на саміті в Анкарі цього року.



Скільки відсотків ВВП виділяють країни НАТО на оборону / Схема The Telegraph

У виданні зазначили, що Трамп також погрожував повністю вивести США з Альянсу через "розчарування Європою" та відсутність підтримки Великої Британії у конфлікті на Близькому Сході.

Що відомо про погіршення стосунків між США та Великою Британією?

Стосунки Трампа з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером погіршилися після того, як він заблокував використання США військової бази Дієго-Гарсія на островах Чагос.

Американський народ шокований тим, наскільки британський уряд був ненадійним. Міністерство оборони США розчароване тим, що воно не може належним чином співпрацювати з країною, яка має бути нашим найбільшим союзником,

– повідомило джерело з Білого дому.

На тлі занепокоєння щодо майбутнього НАТО, Пентагон повідомив Конгрес, що хоче перенаправити близько 750 мільйонів доларів із програми підтримки озброєння для Києва на поповнення власних запасів. Згодом президент США заявив, що "дуже розчарований" Альянсом.

Що ще відомо про заяви Трампа щодо НАТО?