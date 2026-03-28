Загалом до них долучилися мільйони американців. Про це пише Суспільне.

Чому американці протестують проти Трампа?

Протести "No Kings", що у перекладі "Без королів", планують провести у всіх 50 американських штатах.

Один із наймасштабніших протестів має пройти у Нью-Йорку. Очікується, що там вдасться зібрати понад 9 мільйонів учасників.

Під час протестів 28 березня американці тримали банери та плакати з антитрампівськими гаслами. Вони закликами Трампа "скласти корону" та критикували Міграційну та митно-правоохоронну службу США.

Люди наголошували, що їх не влаштовує політика Трампа. Зокрема, вони називали безглуздою війну з Іраном, зазначаючи, що влада намагається відвернути увагу від справи Епштейна, екологічних криз, кризи бездомності тощо.

У натовпах також виднілися українські прапори. Американці, які їх принесли, зазначали, що хочуть нагадати іншим про Україну.

Дуже надихає те, як вони (українці – 24 Канал) протистоять Росії і, знову ж таки, демократії. Я ніколи не усвідомлював, наскільки рідкісні демократії у світі, поки, здається, Трамп не став президентом,

– сказав ще один американець, додавши, що Трамп мав би надсилати усі боєприпаси в Україну, а не на Близький Схід.

Протести у США / Фото Суспільного і AP

Інша американка у руках з прапором України зазначила, що Трамп хоче стати диктатором і грає у маніпулятивні ігри.

"Він шахрай та брехун. З нас усіх психологічно знущаються. Клянусь, це хаос заради хаосу, і людям потрібно ігнорувати, перестати реагувати. Перестати сперечатися з людьми, які не розуміють цього", – сказала вона.

