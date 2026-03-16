Віктор Орбан досі зосереджує свої меседжі на Україні та представляє себе як "безпечний вибір" у воєнний час. Про це повідомили в Bloomberg.

Як у Будапешті проходили мітинги?

Тисячі прихильників опозиціонера Петера Мадяра вийшли в центр Будапешта, показавши свою підтримку. Віктор Орбан подав вибори як вибір між війною та миром і звинуватив опонентів у спробах втягнути Угорщину у війну проти України.

У виданні зазначили, що Віктор Орбан (партія "Фідас") – це націоналістичний політик, якого вважають близьким до Кремля, а Петер Мадяр (партія "Тиса") – критикує владу Орбана та обіцяє повернути Угорщину до основного потоку ЄС.

Масштабні протести у Будапешті / Фото 24.HU

Мадяр також назвав Орбана зрадником та заявив, що 12 квітня здобуде перемогу, яку "буде видно не лише з місяця, а й з Кремля".

Натомість угорський прем'єр-міністр знову використав Україну як щит для виборів та заявив, що "угорські сини не помруть за Україну і житимуть у власній країні".

У Bloomberg зазначили, що є ознаки того, що ці вибори закінчаться поразкою для Віктора Орбана, який перебуває на посаді вже п'ять термінів.

