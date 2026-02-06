За словами Трампа, Орбан "невтомно бореться і любить свою велику країну і народ". Про це лідер США заявив у своєму пості в соцмережі.

Як Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини?

Перед парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться у квітні 2026 року, Дональд Трамп в пості розхвалив Віктора Орбана. Він написав, що прем'єр-міністр наполегливо працює над захистом країни, розвитком економіки, створенням робочих місць, сприянням торгівлі, припиненням нелегальної імміграції та забезпеченням законності та порядку.

Відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли нових висот співпраці та вражаючих досягнень за моєї адміністрації, головним чином завдяки прем’єр-міністру Орбану,

– заявив Трамп.

Лідер США написав, що з нетерпінням чекає на продовження тісної співпраці, щоб обидві країни могли далі просувати цей величезний шлях до успіху, і додав, що пишається тим, що підтримав Орбана на переобранні у 2022 році.

Віктор Орбан є справжнім другом, бійцем і переможцем, і має мою повну підтримку. Він ніколи не підведе великий народ Угорщини,

– написав президент.

Що відомо про відносини між Угорщиною та США?