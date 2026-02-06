По словам Трампа, Орбан "неутомимо борется и любит свою великую страну и народ". Об этом лидер США заявил в своем посте в соцсети.
Как Трамп поддержал премьер-министра Венгрии?
Перед парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в апреле 2026 года, Дональд Трамп в посте расхвалил Виктора Орбана. Он написал, что премьер-министр упорно работает над защитой страны, развитием экономики, созданием рабочих мест, содействием торговле, прекращением нелегальной иммиграции и обеспечением законности и порядка.
Отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений при моей администрации, главным образом благодаря премьер-министру Орбану,
– заявил Трамп.
Лидер США написал, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества, чтобы обе страны могли дальше продвигать этот огромный путь к успеху, и добавил, что гордится тем, что поддержал Орбана на переизбрании в 2022 году.
Виктор Орбан является настоящим другом, бойцом и победителем, и имеет мою полную поддержку. Он никогда не подведет великий народ Венгрии,
– написал президент.
Что известно об отношениях между Венгрией и США?
Венгрия получила от США освобождение от санкций на импорт российских энергоносителей. Во время встречи Трамп и Орбан также договорились о продлении санкционного исключения для венгерской атомной электростанции "Пакш".
Венгерский премьер заявил о победе после встречи с Трампом, ведь США освободили его страну от санкций в отношении импорта российской нефти. Политолог Петр Олещук объяснил, что Трамп сделал это в обмен на то, чтобы Венгрия начала покупать у американцев сжиженный газ.