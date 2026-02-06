По словам Трампа, Орбан "неутомимо борется и любит свою великую страну и народ". Об этом лидер США заявил в своем посте в соцсети.

Смотрите также Трамп похвастался, что предотвратил "начало ядерной войны" между Украиной и Россией

Как Трамп поддержал премьер-министра Венгрии?

Перед парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в апреле 2026 года, Дональд Трамп в посте расхвалил Виктора Орбана. Он написал, что премьер-министр упорно работает над защитой страны, развитием экономики, созданием рабочих мест, содействием торговле, прекращением нелегальной иммиграции и обеспечением законности и порядка.

Отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений при моей администрации, главным образом благодаря премьер-министру Орбану,

– заявил Трамп.

Лидер США написал, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества, чтобы обе страны могли дальше продвигать этот огромный путь к успеху, и добавил, что гордится тем, что поддержал Орбана на переизбрании в 2022 году.

Виктор Орбан является настоящим другом, бойцом и победителем, и имеет мою полную поддержку. Он никогда не подведет великий народ Венгрии,

– написал президент.

Что известно об отношениях между Венгрией и США?