Це рішення дозволить зберегти стабільні та низькі тарифи на енергоносії для угорців, а країна й надалі матиме "найдешевшу енергію в Європі". На такому наголосив і сам Орбан, інформує 24 Канал з посиланням на угорське видання Telex.

Як Угорщина досягнула послаблення санкцій?

За підсумками переговорів американського та угорського лідерів у Білому домі Орбан розповів, що їхня основна економічна домовленість стосується двох ключових трубопроводів – нафтового "Дружба" та газогону "Турецький потік".

Ми отримали загальне звільнення від санкцій щодо цих напрямків,

– зазначив він.

Це означає, що Будапешт і надалі зможе закуповувати нафту та природний газ у Росії без ризику потрапити під тиск чи обмеження з боку США.

Попри те, що президент США Дональд Трамп раніше неодноразово висловлювався проти закупівель російських енергоресурсів іншими державами, Орбан заявив, що питання вони все ж погодили під час приватних переговорів.

Крім того, за його словами, сторони домовилися про скасування санкцій щодо угорської атомної електростанції "Пакш". Поточний виняток для її діяльності мав завершитися в грудні, однак тепер, як стверджує Орбан, він буде продовжений.

Цікаво! Раніше угорська енергетична компанія Mol Nyrt заявляла, що у разі зупинки нафтопроводу "Дружба" здатна замістити до 80% поставок російської нафти шляхом імпорту через Хорватію. Попри це, Віктор Орбан шукав політичні домовленості зі США, зокрема з Дональдом Трампом, аби домогтися виключення Угорщини з-під американських санкцій, накладених на російські енергоносії.

Як Угорщина залежить від Росії?