Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що угорський прем'єр переслідує дві мети й роз'яснив які саме.

Дивіться також Удар по Орбану: єдина нафтова компанія Угорщини знайшла заміну російській нафті

Що стоїть за візитом Орбана до США?

Перша мета Орбана, зі слів політолога – неочевидна і підтвердження вона не має. Мовиться про наявність в нього специфічних відносин з Путіним, через що, як припустив Рейтерович, той може виторговувати преференції перед Росією на майбутнє. Можливо, тіньові розрахунки.

Угорщина є країною, в якій зросла кількість компаній, які відкрились після 2022 року. Всі вони мають угорське керівництво, але гроші там взялися невідомо звідки. Очевидно, що це російські кошти,

– озвучив Рейтерович.

Зі слів політолога, є й очевидна мета, навіщо угорський прем'єр полетів до США. Він хоче організувати у Будапешті саміт для того, щоб, як він вважає, суттєво підвищились його рейтинги перед майбутніми парламентськими виборами в Угорщині. Адже зараз, як підкреслив Рейтерович, ситуація з цим в нього кепська.

Візит Трампа і Путіна дозволив би йому стояти разом з ними й корчити з себе миротворця, приписувати собі успіхи в тому, що переговори відбулися. Орбан вважає, що це вплине на його електорат, на тих угорців, які сумніваються,

– пояснив Рейтерович.

Зі слів політолога, Орбан зможе "продати" їм історію про те, що він буцімто допоміг Трампу врегулювати російсько-українську війну. Казатиме про те, що Угорщина має гарні взаємини з США і Росією, що його країна – центр Європи та її велич відновлена.

Зауважте! Політичний експерт, доктор філософських наук Андрій Городницький вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом порушить тему російської нафти, щодо якої той наклав санкції. Він озвучив, що Орбану потрібні російські гроші, які надходять через енергоресурси, тож він проситиме лідера США дати змогу йому заробляти.

Коротко про зустріч Орбана і Трампа:

Американський лідер 7 листопада прийняв у Білому домі угорського прем'єра, озвучивши на його адресу схвальні слова. Трамп зокрема сказав, що Орбан є хорошим і впливовим лідером. Він також наголосив, що той має добрі взаємини з Путіним, тож той може вплинути на можливість його зустрічі з очільником Кремля.

Орбан заявив, що основною темою під час його розмови з лідером США буде тема війни в Україні. Сам же Трамп перед початком діалогу запросив Орбана у залу засідань Кабінету міністрів, де озвучив, що ця зустріч покликана відкрити новий етап у відносинах між США і Угорщиною.