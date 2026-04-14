Об этом шла речь во время общения Владимира Зеленского и Фридриха Мерца с медиа. Президент подчеркнул, что есть разные ситуации, когда мужчины выехали за границу.
Читайте также Как подготовка к войне: в Германии молодые мужчины больше не могут покидать страну без разрешения
Будут ли возвращать в Украину молодых людей призывного возраста, которые уехали за границу?
По словам Зеленского, этим вопросом должны заниматься "соответствующие службы обеих стран". Речь о тех ситуациях, когда молодые люди мобилизационного возраста поехали за границу временно, но "оказалось, что на годы". К тому же многие поехали, нарушая украинское законодательство.
Что касается этих людей – наши Вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись, безусловно. Безусловно, потому что нужно вопрос справедливости. У нас люди, воины на фронте, им нужны ротации,
– пояснил президент.
Он добавил: хоть и говорят, что украинские воины железные, и у них есть семьи. Более того, военные защищают не только свои семьи или свой дом, но и все государство.
"Ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст. А есть другие молодые люди, которые немобилизационного возраста, которые поехали, – они имеют на это право", – завершил Зеленский.
Фридрих Мерц также высказался на эту тему
Мы будем говорить о том, как помочь облегчить украинским гражданам возвращение на родину, которые получили у нас убежище. И мы также хотим сказать, что мы поддерживаем усилия Украины ограничить выезд мужчин призывного возраста в ЕС. Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было и в дальнейшем единство украинского общества и для того, чтобы можно было Украину действительно отстроить. И мы видим здесь ощутимый прогресс в интересе обеих сторон,
– сказал он во время пресс-конференции.
Контекст. Германия ранее просила Зеленского о том, чтобы молодые люди не выезжали из Украины. Соответствующее заявление сделал канцлер страны в январе 2026 года. "Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины становились на службу безопасной и экономически здоровой Украине, а не выезжали в Германию, Польшу или Францию, как мы сейчас наблюдаем", – сказал он тогда.
Что известно о разрешении выезжать за границу молодым людям?
- В августе 2025 года Владимир Зеленский дал поручение правительству упростить выезд за границу для мужчин до 22 лет. Таким образом, парням от 18 до 22 лет включительно разрешили выезжать из Украины.
- Тогда президент сказал, что это поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине. Но многие военные и, кстати, западных партнеров не были довольны этим. Были – и есть – опасения, что это подорвет способность Украины обороняться, ведь не все вернутся из тех, кто выехал.
Выезжают из Украины и старшеклассники. Министр образования Оксен Лисовой призвал не драматизировать этот процесс, поскольку какой-то аномальной статистики нет. Впрочем, он признал, что получил поручение от премьера усилить коммуникацию с молодежью и продемонстрировать реальные преимущества жизни и работы в Украине. Для этого МОН планирует развернуть масштабную профориентационную работу.
Общественный деятель и волонтер Сергей Притула в комментарии 24 Каналу заявил: от решения власти пострадала экономика. Молодые люди работали вместо тех, кто ушел на фронт, но теперь уехали.
Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что разрешение Зеленского не повлияет на мобилизацию, ведь мобилизационный возраст начинается с 25 лет.
Впрочем, The Telegraph акцентировали: через два месяца после послаблений от правительства из Украины выехали 100 тысяч мужчин призывного возраста. Они часто едут в Германию: если раньше в течение недели въезжали всего 19 молодых людей 18 – 22 лет, то на середину сентября 2025 года их уже было более 1000. К октябрю это количество возросло до 1400–1800 в неделю.
Из-за этого на Мерца усилилось давление внутри страны, в частности со стороны правых партий. "Альтернатива для Германии" призвала остановить выплаты помощи украинцам. А на днях в партии пообещали выгнать украинских мигрантов.