Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова канцлера Германии 6 января на пресс-конференции в Париже после саммита "Коалиции желающих".

Что сказал Мерц о выезде украинцев за границу?

Канцлер Германии Мерц во время речи о восстановлении Украины после войны заявил, что этот вопрос неразрывно связан с гарантиями безопасности. Над соответствующим пакетом работают страны Европы вместе с США

В то же время он обратился к президенту Владимиру Зеленскому со словами, что от Украины тоже есть определенные ожидания.

Из этого вытекают и определенные ожидания к Украине. К ним относится – и ты это знаешь, мы уже говорили об этом в Брюсселе, – что Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины становились на службу безопасной и экономически здоровой Украине, а не выезжали в Германию, Польшу или Францию, как мы сейчас наблюдаем,

– призвал Мерц.

Отдельно канцлер отметил, что Германия до сих пор является крупнейшим сторонником и донором поддержки Украины. Мерц подчеркнул, что после прекращения огня Берлин будет нести ответственность за безопасность Украины, "а значит – и за общую европейскую безопасность".

