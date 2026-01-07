Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова канцлера Германии 6 января на пресс-конференции в Париже после саммита "Коалиции желающих".
Что сказал Мерц о выезде украинцев за границу?
Канцлер Германии Мерц во время речи о восстановлении Украины после войны заявил, что этот вопрос неразрывно связан с гарантиями безопасности. Над соответствующим пакетом работают страны Европы вместе с США
В то же время он обратился к президенту Владимиру Зеленскому со словами, что от Украины тоже есть определенные ожидания.
Из этого вытекают и определенные ожидания к Украине. К ним относится – и ты это знаешь, мы уже говорили об этом в Брюсселе, – что Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины становились на службу безопасной и экономически здоровой Украине, а не выезжали в Германию, Польшу или Францию, как мы сейчас наблюдаем,
– призвал Мерц.
Отдельно канцлер отметил, что Германия до сих пор является крупнейшим сторонником и донором поддержки Украины. Мерц подчеркнул, что после прекращения огня Берлин будет нести ответственность за безопасность Украины, "а значит – и за общую европейскую безопасность".
Какие результаты заседания "Коалиции желающих"?
Владимир Зеленский отметил, что встреча в Париже стала наиболее репрезентативной, с участием глав государств и представителей международных организаций.
Ранее сообщалось, что делегации США и Украины согласовали шаги по прекращению огня, однако Москва до сих пор не дала ответа по их выполнению.
В то же время Соединенные Штаты заявили о готовности контролировать линию прекращения огня и предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. Кроме того, по словам Виткоффа, соглашение о "процветании Украины" – на финальной стадии.