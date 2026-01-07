Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова канцлера Німеччини 6 січня на пресконференції в Парижі після саміту "Коаліції охочих".

Дивіться також Угода про "процвітання" України та питання територій: Віткофф заявив про прогрес у перемовинах

Що сказав Мерц про виїзд українців за кордон?

Канцлер Німеччини Мерц під час промови про відбудову України після війни заявив, що це питання нерозривно пов'язане з гарантіями безпеки. Над відповідним пакетом працюють країни Європи разом зі США

Водночас він звернувся до президента Володимира Зеленського зі словами, що від України теж є певні очікування.

З цього випливають і певні очікування до України. До них належить – і ти це знаєш, ми вже говорили про це в Брюсселі, – що Україна має забезпечити, аби її молоді чоловіки ставали на службу безпечній та економічно здоровій Україні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції, як ми зараз спостерігаємо,

– закликав Мерц.

Окремо канцлер наголосив, що Німеччина досі є найбільшим прихильником і донором підтримки України. Мерц підкреслив, що після припинення вогню Берлін нестиме відповідальність за безпеку України, "а отже – і за спільну європейську безпеку".

Які результати засідання "Коаліції охочих"?