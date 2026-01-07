Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова канцлера Німеччини 6 січня на пресконференції в Парижі після саміту "Коаліції охочих".
Що сказав Мерц про виїзд українців за кордон?
Канцлер Німеччини Мерц під час промови про відбудову України після війни заявив, що це питання нерозривно пов'язане з гарантіями безпеки. Над відповідним пакетом працюють країни Європи разом зі США
Водночас він звернувся до президента Володимира Зеленського зі словами, що від України теж є певні очікування.
З цього випливають і певні очікування до України. До них належить – і ти це знаєш, ми вже говорили про це в Брюсселі, – що Україна має забезпечити, аби її молоді чоловіки ставали на службу безпечній та економічно здоровій Україні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції, як ми зараз спостерігаємо,
– закликав Мерц.
Окремо канцлер наголосив, що Німеччина досі є найбільшим прихильником і донором підтримки України. Мерц підкреслив, що після припинення вогню Берлін нестиме відповідальність за безпеку України, "а отже – і за спільну європейську безпеку".
Які результати засідання "Коаліції охочих"?
Володимир Зеленський зазначив, що зустріч у Парижі стала найбільш репрезентативною, з участю глав держав та представників міжнародних організацій.
Раніше повідомлялось, що делегації США та України погодили кроки щодо припинення вогню, однак Москва досі не дала відповіді щодо їх виконання.
Водночас Сполучені Штати заявили про готовність контролювати лінію припинення вогню і надати Україні безпекові гарантії, подібні до статті 5 НАТО. Крім того, за словами Віткоффа, угода про "процвітання України" – на фінальній стадії.