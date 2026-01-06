Про це повідомляє кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на офіційних осіб, поінформованих про хід зустрічі в Парижі, пише 24 Канал.
Які кроки припинення вогню узгодили у Парижі?
У вівторок, 6 січня, у Парижі відбулись перемовини щодо мирної угоди між представниками США та України у межах "коаліції охочих".
За інформацією журналіста, сторони дійшли згоди щодо кроків, які забезпечать припинення вогню в Україні. Водночас досі невідомо, чи погодиться на них Росія.
Штати заявили про готовність контролювати "лінію припинення вогню" за допомогою сучасних технологій, зокрема датчиків, дронів та супутників. Також у Вашингтоні підтримали надання Україні гарантій безпеки, які є аналогічними до положення статті 5 договору НАТО про колективну оборону.
Водночас, за словами Міллера, існують деякі сумніви щодо готовності лідерів перейти від розмов до реальних зобов'язань. Мовиться про розгортання військ, авіації та кораблів у разі порушення Росією мирної угоди.
Що наразі відомо про перебіг мирних перемовин?
Після низки зустрічей у Франці президент Зеленський заявив, що наразі Україна та партнери вже мають необхідні напрацювання для розміщення військових сил "Коаліції охочих" після завершення війни.
В Парижі підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України.
Водночас у 20-пунктному мирному плані Трампа все ще є питання, які потребують додаткового обговорення. Мовиться зокрема про території.