Про це повідомляє кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на офіційних осіб, поінформованих про хід зустрічі в Парижі, пише 24 Канал.

Які кроки припинення вогню узгодили у Парижі?

У вівторок, 6 січня, у Парижі відбулись перемовини щодо мирної угоди між представниками США та України у межах "коаліції охочих".

За інформацією журналіста, сторони дійшли згоди щодо кроків, які забезпечать припинення вогню в Україні. Водночас досі невідомо, чи погодиться на них Росія.

Штати заявили про готовність контролювати "лінію припинення вогню" за допомогою сучасних технологій, зокрема датчиків, дронів та супутників. Також у Вашингтоні підтримали надання Україні гарантій безпеки, які є аналогічними до положення статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Водночас, за словами Міллера, існують деякі сумніви щодо готовності лідерів перейти від розмов до реальних зобов'язань. Мовиться про розгортання військ, авіації та кораблів у разі порушення Росією мирної угоди.

Що наразі відомо про перебіг мирних перемовин?