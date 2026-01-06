Після засідання "коаліції охочих" у Парижі, спецпредставник Трампа наголосив, що США робитимуть все необхідне, аби досягнути безпечної та стабільної угоди для України, пише 24 Канал.

Дивіться також Найбільш репрезентативна зустріч: Зеленський розповів, що було на засіданні коаліції охочих

Що відомо про перебіг перемовин у Парижі?

Під час пресконференції у Парижі у вівторок спецпосланець Стів Віткофф відзначив значний прогрес у мирних перемовинах щодо врегулювання війни в Україні. Водночас він додав, що питання територій наразі є найкритичнішим, втім Штати сподіваються і тут знайти компроміс.

Я думаю, ми досягнули великого прогресу (сьогодні – 24 Канал), ми слухали заяви Зеленського та інших людей щодо питання територій, яке буде найбільш критичним питанням, і ми продовжимо ці дискусії. Я сподіваюсь, ми зможемо досягти певних компромісів щодо цього,

– заявив Віткофф.

Також, за словами спецпосланця, угода про "процвітання України" майже готова. Вона має відкрити "величезні перспективи" для українців після завершення війни. Водночас сильна економіка буде безпосередньо пов'язана із протоколами гарантій безпеки.

"Президент Трамп твердо, палко вірить, що ці вбивства мають припинитися, що різанина має припинитися, і ми всі тут налаштовані бути частиною цього", – заявив Віткофф.

У вівторок, 6 січня, перемовини у Парижі тривали 10 годин і продовжаться з українською делегацією дещо згодом. Посланець Трампа зазначає, що значний прогрес уже було досягнуто на попередніх зустрічах у Женеві, Берліні та Мар-а-Лаго.

Про що сторони домовились на зустрічі "коаліції охочих"?