Заявление Владимира Зеленского поддержал Фридрих Мерц, который отметил, что речь идет о том, как облегчить возвращение на родину украинских граждан мобилизационного возраста, которые получили убежище в Германии. Адвокат Руслан Ружицкий рассказал 24 Каналу, как может происходить возвращение мужчин в Украину.

Существует ли механизм возвращения мужчин в Украину из-за границы?

"Это может касаться всех мужчин, которые не имеют отсрочки. Юридического механизма обязать мужчин вернуться в Украину нет. В начале войны появился законопроект, который должен был обязать мужчин вернуться, но власть от него отказалась и Верховная Рада его не рассматривала", – отметил адвокат.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подчеркнул, что вопросом возвращения мужчин из Германии в Украину должны заниматься "соответствующие службы обеих стран". Это касается ситуаций, когда молодые мужчины являются мобилизационного возраста и поехали за границу временно, но остались там "на годы". Кроме того, многие из них выехали из Украины, нарушив законодательство нашей страны. По мнению Зеленского, это вопрос еще и справедливости, ведь военным на фронте нужны ротации.

Проблема для Украины, по его словам, в том, что человек, когда живет за границей, может нарушать украинский закон. Но в то же время он не нарушает закон страны пребывания, и эта страна претензий к нему не имеет. Соответственно задерживать и экстрадировать его оснований нет.

Поэтому чтобы решить вопрос возвращения надо, чтобы соответствующий закон был принять в Украине и в каждой европейской стране. Однако это не реально, учитывая европейские традиции соблюдения прав человека. Поэтому рассчитывать, что примут законы, которые позволят возвращать украинцев, не стоит,

– подчеркнул Руслан Ружицкий.

Он добавил, единственное, что могут сделать европейские страны, это отменить мужчинам определенные помощи, а также как-то усложнить жизнь. Однако, например, сейчас мужчины за рубежом могут спокойно делать загранпаспорт, и Украина это не ограничивает. Поэтому Украина со своей стороны еще не все сделала.

