Это можно легко сделать через Дию. 24 Канал предоставляет пошаговую инструкцию бронирования от мобилизации онлайн и рассказывает, кто именно это должен делать.

Интересно Нардеп шокировал заявлением: какой сейчас средний возраст мобилизованных в учебных центрах

Как забронировать работника от мобилизации через Дию?

Для того чтобы оформить бронирование работника, работодателю нужно выполнить несколько шагов:

  1. Войти в систему с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. Выбрать услугу "Бронирование работников";
  3. Подтвердить данные предприятия;
  4. Внести информацию о работниках;
  5. Подписать заявку руководителем или уполномоченным лицом.

Статус заявки можно проверить в личном кабинете, а результат поступает на электронную почту.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок снова составляет до 72 часов. Для отдельных предприятий – оборонных или стратегических – процедура может происходить быстрее.

Кстати, адвокат Руслан Ружицкий рассказал в эфире 24 Канала, что юридического механизма обязать мужчин вернуться в Украину из-за границы – нет. Единственное, по словам эксперта, что могут сделать европейские страны, это отменить мужчинам определенные помощи, а также как-то усложнить жизнь.

Что меняется в Украине в плане мобилизации?

  • Глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко заявлял, что сейчас снижение мобилизационного возраста в Украине не планируется. По словам нардепа, мобилизационного ресурса в Украине пока достаточно, ведь в запасе есть много бывших военных, которые ушли на пенсию.

  • В сети также распространялась информация, что бывали случаи, когда мужчин, которых депортировали из-за границы, в Украине сразу "встречали" ТЦК. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отметил, что представители ТЦК не находятся в украинских пунктах пропуска, а если гражданина разыскивают, то его могут передать в полицию, которая потом может направить человека в ТЦК.

  • Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что кардинально решить проблемы с мобилизацией во время войны невозможно. Он подчеркнул, что изменение названия или формата работы ТЦК существенно не повлияет на ситуацию.