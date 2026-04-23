Это можно легко сделать через Дию. 24 Канал предоставляет пошаговую инструкцию бронирования от мобилизации онлайн и рассказывает, кто именно это должен делать.
Интересно Нардеп шокировал заявлением: какой сейчас средний возраст мобилизованных в учебных центрах
Как забронировать работника от мобилизации через Дию?
Для того чтобы оформить бронирование работника, работодателю нужно выполнить несколько шагов:
- Войти в систему с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- Выбрать услугу "Бронирование работников";
- Подтвердить данные предприятия;
- Внести информацию о работниках;
- Подписать заявку руководителем или уполномоченным лицом.
Статус заявки можно проверить в личном кабинете, а результат поступает на электронную почту.
Стоит отметить, что с 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок снова составляет до 72 часов. Для отдельных предприятий – оборонных или стратегических – процедура может происходить быстрее.
Кстати, адвокат Руслан Ружицкий рассказал в эфире 24 Канала, что юридического механизма обязать мужчин вернуться в Украину из-за границы – нет. Единственное, по словам эксперта, что могут сделать европейские страны, это отменить мужчинам определенные помощи, а также как-то усложнить жизнь.
Что меняется в Украине в плане мобилизации?
Глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко заявлял, что сейчас снижение мобилизационного возраста в Украине не планируется. По словам нардепа, мобилизационного ресурса в Украине пока достаточно, ведь в запасе есть много бывших военных, которые ушли на пенсию.
В сети также распространялась информация, что бывали случаи, когда мужчин, которых депортировали из-за границы, в Украине сразу "встречали" ТЦК. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отметил, что представители ТЦК не находятся в украинских пунктах пропуска, а если гражданина разыскивают, то его могут передать в полицию, которая потом может направить человека в ТЦК.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что кардинально решить проблемы с мобилизацией во время войны невозможно. Он подчеркнул, что изменение названия или формата работы ТЦК существенно не повлияет на ситуацию.