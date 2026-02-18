Чи можна достроково розірвати контракт із ЗСУ?

Дострокове припинення контракту із Збройними силами України – це не формальна відмова від служби, а чітко визначена законом процедура звільнення військовослужбовця.

Ключовий принцип простий: контракт можна розірвати лише за наявності законної підстави для звільнення з військової служби. Базові правила визначає стаття 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", яка встановлює перелік обставин, за яких військовий може бути звільнений.

У період воєнного стану підходи до звільнення контрактників та мобілізованих багато в чому збігаються, особливо коли йдеться про сімейні обставини. До основних підстав належать:

стан здоров’я (визнання непридатним до служби або встановлення інвалідності);

вагітність військовослужбовиці;

складні сімейні обставини або необхідність постійного догляду за близькими.

Наприклад! Право на звільнення може виникати, якщо військовий утримує трьох і більше дітей до 18 років, самостійно виховує дитину, усиновив дитину-сироту або доглядає за дитиною з інвалідністю.

Також закон враховує необхідність догляду за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи (у певних випадках - III групи), за батьками з інвалідністю за відсутності інших осіб, які можуть забезпечити догляд, або за недієздатною особою за рішенням суду.

Окремою підставою є загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час бойових дій. Крім того, для контрактників діє підстава звільнення у зв’язку із закінченням строку контракту, якщо він був укладений під час воєнного стану і військовий не висловив бажання його продовжувати.

Як звільнитися із служби військовому?

Процедура звільнення також чітко регламентована. Перелік документів та порядок їх подання визначає, зокрема, наказ Міністерства оборони України №170, який встановлює вимоги до оформлення подання на звільнення військовослужбовця.

Зазвичай процес включає:

підготовку підтвердних документів та написання рапорту;

подання його командуванню;

розгляд документів, видання наказу про звільнення, здачу військового майна, оформлення обхідних документів;

та проведення остаточних розрахунків.

Як правило, рапорт має бути розглянутий протягом орієнтовно 14 днів із моменту його подання, хоча окремі процедурні нюанси можуть відрізнятися залежно від посади військовослужбовця та рівня підпорядкування.

Загалом механізм звільнення побудований так, щоб балансувати інтереси служби та особисті обставини військовослужбовця. Саме тому ключове значення має не лише наявність підстави, а й правильне документальне підтвердження та дотримання процедури, передбаченої законодавством і відомчими нормативними актами.

